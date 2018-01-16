Хабаровский «Амур» вновь попытается обыграть «зубров»

Хабаровчане неубедительно провели домашнюю серию, проиграв в новом году три матча из четырёх. Лишь в заключительной игре «тигры» реабилитировались перед болельщиками, победив астанинский «Барыс» со счётом 3:1. Однако это не помогло «Амуру» вернутся в зону плей-офф. Сейчас от новосибирской «Сибири», расположившейся на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, подопечных Андрея Мартемьянова отделяет всего одно очко. В активе хабаровчан сейчас 72 очка.