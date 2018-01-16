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Posted 15 января 2018, 23:27

Published 15 января 2018, 23:27

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Хабаровский «Амур» вновь попытается обыграть «зубров»

15 января 2018, 23:27
Сюжет
Спорт
Хабаровская хоккейная команда «Амур» начинает новую выездную серию игр. Первым соперником «тигров» станет минское «Динамо», победа над которым уже есть в активе подопечных Андрея Мартемьянова. Встреча пройдёт в «Минск-Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени.

Сейчас минское «Динамо» продолжает надеяться, что продолжит борьбу за место в плей-офф. Однако от восьмёрки сильнейших на Западе «зубров» отделяют 11 очков. В последних пяти матчах команда Горди Дуайера одержала всего две победы. Сейчас в копилке белорусских хоккеистов 64 очка. С этим запасом они занимают десятую строчку в турнирной таблице КХЛ.

Хабаровчане неубедительно провели домашнюю серию, проиграв в новом году три матча из четырёх. Лишь в заключительной игре «тигры» реабилитировались перед болельщиками, победив астанинский «Барыс» со счётом 3:1. Однако это не помогло «Амуру» вернутся в зону плей-офф. Сейчас от новосибирской «Сибири», расположившейся на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, подопечных Андрея Мартемьянова отделяет всего одно очко. В активе хабаровчан сейчас 72 очка.

В нынешнем сезоне команды уже встречались. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре 2017 года «Амур» на своём льду в овертайме обыграл минское «Динамо» со счётом 3:2.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Хоккей#КХЛ#ХК Амур#Спорт27#ХК "Динамо"
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