Интернет, семья и школа – приморские эксперты о причинах «пермской резни»

«Известно, что нападению предшествовал конфликт между подростками в интернет-группе школы, а также увлечённость виновника видеороликами об инциденте в школе «Колумбайн» в США. Стоит отметить, что Интернет сегодня - это не только инструмент развития и творческой самореализации, но и площадка, на которой распространяется деструктивный контент. К сожалению, законодательство и механизмы защиты детей от информации, которая может нанести вред их психологическому и физическому здоровью, развиваются медленнее, чем технологии. Здесь должна быть ответственность не только со стороны государства, но и со стороны родителей и окружающих взрослых. Для этого старшему поколению, безусловно, необходимо повышать свою информационную, техническую, правовую грамотность, укреплять знания в сфере информационной безопасности. Не лишними такие знания, в том числе в части защиты персональных данных, будут и для самих детей», - сообщила Шалунова.