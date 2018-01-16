Интернет, семья и школа – приморские эксперты о причинах «пермской резни»

Posted 16 января 2018, 02:09
Published 16 января 2018, 02:09
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Российские школы после тщательного расследования поножовщины в Перми ожидает усиление мер безопасности, заявила вице-премьер России Ольга Голодец. Как обезопасить приморских школьников от подобных инцидентов, разбиралось РИА «Восток-Медиа» при помощи местных экспертов.
По мнению руководителя общественного проекта «Детство в радости без опасности» Майи Шалуновой, одной из таких причин стало бесконтрольное использование сети Интернет.
«Известно, что нападению предшествовал конфликт между подростками в интернет-группе школы, а также увлечённость виновника видеороликами об инциденте в школе «Колумбайн» в США. Стоит отметить, что Интернет сегодня - это не только инструмент развития и творческой самореализации, но и площадка, на которой распространяется деструктивный контент. К сожалению, законодательство и механизмы защиты детей от информации, которая может нанести вред их психологическому и физическому здоровью, развиваются медленнее, чем технологии. Здесь должна быть ответственность не только со стороны государства, но и со стороны родителей и окружающих взрослых. Для этого старшему поколению, безусловно, необходимо повышать свою информационную, техническую, правовую грамотность, укреплять знания в сфере информационной безопасности. Не лишними такие знания, в том числе в части защиты персональных данных, будут и для самих детей», - сообщила Шалунова.
Впрочем, не стоит всё сводить только к влиянию Интернета. Шалунова полагает, что корень болезненных увлечений и стремлений нужно искать в семье подростка, поломавшего свою и чужие жизни, а также в его взаимоотношениях с учителями и сверстникам.
«Не снимая с него вины, хочется надеяться, что в ситуации разберутся компетентные специалисты, в том числе психологи», - уточнила она.
Важную роль специалистов в области психологии и воспитания в профилактике подобных случаев отметила и депутат Законодательного собрания Приморского края, заслуженный учитель России Татьяна Косьяненко.
«Безопасность учреждений образования от таких случаев на местном уровне обеспечить невозможно, нужна федеральная программа. В том числе необходимо вернуть в школы социальных педагогов и психологов, должности которых были сокращены в большинстве школ в рамках оптимизации. Насколько можно судить из публикаций СМИ, один из подростков, который устроил инцидент в Перми, состоял на специализированном учёте. Чтобы успешно работать с такими детьми, в образовательных учреждениях нужны психологические службы. Вообще проблему нужно рассматривать комплексно, учитывая кадровое, материально-техническое, и иное обеспечение», - отметила парламентарий.
Как РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, накануне после драки с применением ножей в школе № 127 на улице Крупской в Перми в больницу доставили учителя начальных классов и нескольких детей. По официальным сведениям, инцидент случился из-за конфликта, возникшего между двумя учащимися старших классов. Ссора между подростками началась в коридоре и продолжилась в классе, где занимались четвероклассники. Другие дети и учитель пострадали, когда пытались разнять дерущихся. Нападающих задержали. Один из них ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.