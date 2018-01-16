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Posted 16 января 2018, 01:41

Published 16 января 2018, 01:41

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Верующие Хабаровского края смогут совершить омовение в 38 купелях

16 января 2018, 01:41
Сюжет
МЧС
В Хабаровском крае региональное управление МЧС уточнило количество купелей, которые оборудуют для православных верующих к празднованию Крещения Господня. Их будет не больше сорока, а только 38 — пять из них в Хабаровске.

«На территории города Хабаровска крещенские купания будут проходить в пяти местах: на пруду возле Храма Серафима Саровского (парк «Северный»), на протоке Амурская (район села Красная Речка), в затоне завода имени Кирова. Также омовения можно будет совершить в двух искусственных купелях — на площадке у строящегося храма в поселке Горького и возле нижнего храма Спасо-Преображенского кафедрального собора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в регионе будут работать 40 купелей. Окунуться раньше других 19 января в дальневосточной столице можно будет в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери — там иордань откроют в 7:00. Дольше всего верующих будут принимать в нижнем храме кафедрального собора — до 21:00. Работать купели будут практически весь день.

Безопасность оборудованных купелей до праздника проверят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они осмотрят состояние льда на данных участках, его качество и безопасность для массового выхода людей на водоём. Также большие внимание они уделят организации самих купелей, установления специального помоста, нескользящей поверхности на лестницах и другим важным моментам.

Во время проведения крещенских купаний спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России будут дежурить рядом с оборудованными купелями, проводить разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде. Кроме этого, безопасность во время обряда будут обеспечивать спасатели и сотрудники пожарной охраны, полиции, бригады скорой медицинской помощи, представители администраций муниципальных образований. Всего планируется задействовать более 300 человек и 50 единиц техники.

#Новости#Хабаровский край#Общество#МЧС#Крещение#Русская Православная Церковь (РПЦ)#ГИМС#Купель
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