Верующие Хабаровского края смогут совершить омовение в 38 купелях

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в регионе будут работать 40 купелей. Окунуться раньше других 19 января в дальневосточной столице можно будет в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери — там иордань откроют в 7:00. Дольше всего верующих будут принимать в нижнем храме кафедрального собора — до 21:00. Работать купели будут практически весь день.