Приморцев будут штрафовать за отказ от новых купюр

Как писало РИА «Восток-Медиа», купюры с изображением Владивостока и Севастополя номиналом 2000 и 200 рублей официально поступили в обращение на территории Приморского края 18 октября 2017 года. Их презентация состоялась 12 октября в формате телемоста Москва – Владивосток – Севастополь. Не успели банкноты поступить в регион, как спекулянты начали наживаться на местных жителях и продавать новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей выше их реальной стоимости. Это даже вынудило Центробанк отреагировать и попросить жителей края не покупать купюры с изображением Владивостока.