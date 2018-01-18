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Posted 18 января 2018, 00:15

Published 18 января 2018, 00:15

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Приморцев будут штрафовать за отказ от новых купюр

18 января 2018, 00:15
Сюжет
Владивосток-2000
Я отходил спокойно, не прятался, не воp - за свежими деньгами приглядит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор пообещал штрафовать продавцов, которые отказываются принимать новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Официальное сообщение появилось на сайте ведомства, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание всех жителей страны, что свежие банкноты с изображением Владивостока и Севастополя подлежат безусловному и безоговорочному приёму. Соответствующее заявление ведомство было вынуждено сделать из-за участившихся сообщений о том, что некоторые продавцы отказываются принимать новые деньги.

«Любой отказ продавца в приёме новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг)», - уверяют в Роспотребнадзоре.

В случае нарушения требований специалисты пригрозили штрафами – их максимальный размер может достигнуть пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, служба запустила всероссийскую горячую линию по приёму купюр нового образца. Она будет работать с 18 по 25 января. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты проконсультируют граждан по обращению банкнот, приёму ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой. Информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Как писало РИА «Восток-Медиа», купюры с изображением Владивостока и Севастополя номиналом 2000 и 200 рублей официально поступили в обращение на территории Приморского края 18 октября 2017 года. Их презентация состоялась 12 октября в формате телемоста Москва – Владивосток – Севастополь. Не успели банкноты поступить в регион, как спекулянты начали наживаться на местных жителях и продавать новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей выше их реальной стоимости. Это даже вынудило Центробанк отреагировать и попросить жителей края не покупать купюры с изображением Владивостока.

В декабре Центробанк выпустил специальный видеоролик про новые деньги – в нём приняла участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

#Новости#Общество#Владивосток-2000
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