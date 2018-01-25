В Индии при попытке сделать селфи молодого мужчину сбил поезд

Чем ближе приближался поезд, тем отчетливей друзья экстремала понимали, что тому грозит опасность. Люди пытались криками предупредить любителя селфи, но тот на это никак не реагировал. Сам мужчина состава не видел, так как стоял к нему спиной. В последний момент индиец даже вытянул руку над рельсами.