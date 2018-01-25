В Индии при попытке сделать селфи молодого мужчину сбил поезд

Posted 25 января 2018, 13:24
Published 25 января 2018, 13:24
Modified 1 сентября 2022, 03:30
Updated 1 сентября 2022, 03:30
Компания молодых людей находилась около железнодорожных путей. Один из мужчин решил записать себя на видео на фоне приближающегося состава. Индиец подошел к рельсам и стал позировать перед оператором.
Чем ближе приближался поезд, тем отчетливей друзья экстремала понимали, что тому грозит опасность. Люди пытались криками предупредить любителя селфи, но тот на это никак не реагировал. Сам мужчина состава не видел, так как стоял к нему спиной. В последний момент индиец даже вытянул руку над рельсами.
В итоге поезд сбил экстремала. Несмотря на сильный удар пострадавший остался жив. Врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести. Угрозы жизни пациента нет.
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