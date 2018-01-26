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Posted 26 января 2018, 02:06

Published 26 января 2018, 02:06

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Веркеенко решил перенести мэрию из центра Владивостока

26 января 2018, 02:06
Глава города даже назвал примерные сроки переезда

Глава Владивостока Виталий Веркеенко намерен перенести администрацию города с Океанского проспекта в район нынешней нефтебазы на Первой Речке. Об этом он сегодня, 26 января, заявил во время знакомства с главными редакторами СМИ в музее имени Арсеньева, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В том районе в перспективе появится новый административный центр», - заявил Веркеенко. Подспорьем станет кольцевая автодорога ВКАД. Недавно глава города встретился с руководством нефтебазы - одного из крупнейших налогоплательщиков Владивостока.

«Наша задача с губернатором (Андреем Тарасенко – прим. ред.) - найти подходящее место для переноса нефтебазы. Если они уедут за пределы округа, мы рискуем потерять крупного налогоплательщика. Поэтому постараемся найти им хорошее место», - уточнил Веркеенко.

По его словам, в этом проекте помогает первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Глава Владивостока сказал, что временные рамки переноса административного центра - 5-7 лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что во время сегодняшней встречи Виталий Веркеекно пообещал рубить самурайским мечом каждого, кто будет тырить бюджет. Глава города рассказал, что взял курс на максимальное повышение эффективности расходов.

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