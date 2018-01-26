Веркеенко решил перенести мэрию из центра Владивостока

Глава Владивостока Виталий Веркеенко намерен перенести администрацию города с Океанского проспекта в район нынешней нефтебазы на Первой Речке. Об этом он сегодня, 26 января, заявил во время знакомства с главными редакторами СМИ в музее имени Арсеньева, сообщает РИА «Восток-Медиа».