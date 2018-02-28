В Приморском сафари-парке откормили дальневосточного аиста

Posted 28 февраля 2018, 04:02
Published 28 февраля 2018, 04:02
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Дальневосточный аист, попавший в Приморский сафари-парк осенью 2017 года, поправился и немного окреп. Из-за того, что окольцованная птица набрала вес, пристёгнутый GPS-датчик начал приносить дискомфорт пернатому, поэтому специалисты временно отсоединили его, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации сафари-парка, история пребывания аиста в стенах учреждения началась 24 ноября в селе Черниговка. Жители заметили, что птица переходила с места на место и не могла улететь. На обеих ногах у аиста установлены кольца с номерами, а на спине закреплён специальный GPS-датчик.
Одному из местных жителей Ивану Циммерману удалось её поймать и передать в сафари-парк. Как выяснили специалисты, краснокнижный аист оказался истощённым и оголодавшим, поэтому его поместили в отапливаемый вольер и начали откармливать. Как отметили сотрудники учреждения, аппетит у пернатого – отменный.
«На данный момент аист набрал вес, поэтому закреплённый на нём датчик стал ему мешать. Из-за этого птица щиплет на себе перья в районе килевой кости. Поэтому руководство Сафари-парка решило на время отсоединить датчик», - рассказали сотрудники учреждения.
К слову, судя по иероглифике на окольцовке, эта особь дальневосточного аиста прибыла в Приморье из Китая. Северная и южная часть КНР являются естественным местом обитания этих птиц, тем не менее, большая часть популяции располагается на Дальнем Востоке.
Ранее агентство сообщало, что 2018 год Всемирный фонд дикой природы объявил годом Дальневосточного аиста. В этом году учёным предстоит провести колоссальную работу, а именно масштабный учёт этого вида. В этом году специалисты охватят весь гнездовой ареал дальневосточных аистов. Сами мероприятия стартовали 2 февраля