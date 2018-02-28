В Приморском сафари-парке откормили дальневосточного аиста

По информации сафари-парка, история пребывания аиста в стенах учреждения началась 24 ноября в селе Черниговка. Жители заметили, что птица переходила с места на место и не могла улететь. На обеих ногах у аиста установлены кольца с номерами, а на спине закреплён специальный GPS-датчик.