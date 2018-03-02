Прошу проснуться: мэр Владивостока призвал горожан не свинячить

Аккаунт dps_vl в социальной сети «Инстаграм» выложил видеопост о том, как неизвестный мужчина в районе улицы Спортивная сбрасывал в реку Объяснения большие мешки с неизвестным содержимым. Оператор видео, судя по всему, случайно оказался на месте событий, но несмотря на свои «горячие» комментарии, он никак не попытался остановить неряху.