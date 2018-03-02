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Posted 2 марта 2018, 02:57

Published 2 марта 2018, 02:57

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Прошу проснуться: мэр Владивостока призвал горожан не свинячить

2 марта 2018, 02:57
Сюжет
Происшествие
Виталий Веркеенко хочет, чтобы местные жители полюбили столицу Приморья

Глава Владивостока Виталий Веркеенко выразил недовольство по поводу «свинского» поступка жителя города. Об этом мэр написала на своей странице в Facebook, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Аккаунт dps_vl в социальной сети «Инстаграм» выложил видеопост о том, как неизвестный мужчина в районе улицы Спортивная сбрасывал в реку Объяснения большие мешки с неизвестным содержимым. Оператор видео, судя по всему, случайно оказался на месте событий, но несмотря на свои «горячие» комментарии, он никак не попытался остановить неряху.

Неравнодушным к произошедшему оказался мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Он решительно прокомментировал этот вопиющий случай. глава приморской столицы призвал всех владивостокцев полюбить город и не оставаться в таких случаях в стороне, как это сделал сам автор сюжета:

«Сколько бы усилий не прилагать и средств, трудно добиться результата, когда: 1. Некоторые жители нашего города его же загаживают 2. Большинство спокойно к этому относится Прошу поддержи ЖИТЕЛЕЙ быть нетерпимыми. Проснуться. Полюбить Город. Понять, что это наш Дом. Средства на устранение устроенных свинарников сократят и так скудный бюджет развития», - отметил градоначальник.

Не так давно в приморской столице произошла аналогичная ситуация. Её виновником стали коммунальщики. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что один из сотрудников «Приморского водоканала» слил целую цистерну грязной воды в Первую речку у дома 18Б на улице Снеговой.

#Новости#Происшествие#Загрязнение водоемов
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