Красное на белом: из-за снега в Приморье произошли две жуткие аварии

Posted 15 марта 2018, 04:00
Published 15 марта 2018, 04:00
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Обрушившийся на Приморье снегопад стал причиной сразу двух жёстких аварий. В одной из них погиб человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня в Приморском крае произошла смертельная авария. Недалеко от села Тимофеевка, на трассе Уссурийск-Владивосток столкнулись легковушка и рейсовый автобус маршрута №503 «Владивосток – Дальнегорск». Как сообщили корреспонденту агентства в краевом управлении ГИБДД, водитель Toyota Probox не справился с управлением на скользком участке трассы. По всей видимости, он ехал с превышением скорости – и поплатился за это. «Тойота» выскочила на встречную полосу и протаранила автобус. «Пробокс» буквально разворотило. В результате столкновения погиб пассажир легковушки. В автобусе никто не пострадал.
Ещё одна авария произошла возле Партизанска. Этим утром на дороге между сёлами Авангард и Углекаменск столкнулись легковушка и грузовик ЗИЛ. Иномарка совершала обгон по встречной. Манёвр не удался – машину занесло на заснеженной дороге, и она лоб в лоб столкнулась с гружёным лесовозом. По предварительной информации, все участники ДТП живы, хотя люди в легковушке получили серьёзные травмы. От иномарки мало что осталось. Передняя часть авто превратилась в перемазанную кровью груду металлолома.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что из-за циклона в Приморье серьёзно выросло количество аварий. Участниками значительной части ДТП стали грузовые машины. Большинство дорог Приморья превратились в настоящие снежные ловушки, и неповоротливые фуры просто не справляются с дорожной обстановкой.