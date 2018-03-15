Красное на белом: из-за снега в Приморье произошли две жуткие аварии

Сегодня в Приморском крае произошла смертельная авария. Недалеко от села Тимофеевка, на трассе Уссурийск-Владивосток столкнулись легковушка и рейсовый автобус маршрута №503 «Владивосток – Дальнегорск». Как сообщили корреспонденту агентства в краевом управлении ГИБДД, водитель Toyota Probox не справился с управлением на скользком участке трассы. По всей видимости, он ехал с превышением скорости – и поплатился за это. «Тойота» выскочила на встречную полосу и протаранила автобус. «Пробокс» буквально разворотило. В результате столкновения погиб пассажир легковушки. В автобусе никто не пострадал.