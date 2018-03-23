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Posted 23 марта 2018, 02:55

Published 23 марта 2018, 02:55

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Лексус» приморской автоледи полностью сгорел прямо на проезжей части

23 марта 2018, 02:55
Пожарным не удалось спасти дорогостоящую легковушку

В Приморском крае произошёл крупный автомобильный пожар. Недалеко от Находки сгорел «Лексус», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня Приморье отметилось очередным автомобильным пожаром. На Находкинском перевале, недалеко от города, прямо на ходу загорелась легковушка марки Lexus. Инцидент произошёл в 10:50. Как сообщают очевидцы, из автомобиля начал валить густой дым из-под капота. За рулём иномарки находилась девушка. Она моментально остановила машину на обочине и вышла из салона. В этот момент из моторного отсека показались первые языки пламени. За считанные минуты огонь охватил переднюю часть «Лексуса».

Автоледи сразу же вызвала на место пожарных. Расчёт прибыл через 15 минут – так как до места ЧП было довольно долго ехать. К этому времени автомобиль превратился в огненный шар. Спасти дорогую иномарку не удалось. Пожарные за 15 минут полностью потушили то, что осталось от «Лексуса». Пострадавших в происшествии нет.

Стоит отметить, что в Приморье нередко горят дорогие иномарки. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о новом джипе марки Lexus, который сгорел во Владивостоке. Рано утром у машины загорелся двигатель. Пламя быстро перекинулось на салон, и в итоге внедорожник полностью выгорел.

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