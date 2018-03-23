«Лексус» приморской автоледи полностью сгорел прямо на проезжей части

Автоледи сразу же вызвала на место пожарных. Расчёт прибыл через 15 минут – так как до места ЧП было довольно долго ехать. К этому времени автомобиль превратился в огненный шар. Спасти дорогую иномарку не удалось. Пожарные за 15 минут полностью потушили то, что осталось от «Лексуса». Пострадавших в происшествии нет.