Депутаты поддержали инициативу приморского прокурора по детям-сиротам

«Не скрою, что изначально нами предлагались совершенно другие суммы – более реальные, с учётом стоимости найма жилья, в том числе в краевом центре. Но вместе с тем, мы, конечно, связаны и позицией администрации края по этому вопросу и, соответственно, возможностями краевого бюджета в текущем году. Эти цифры, которые значатся в законопроекте, – это результат работы, в том числе согласительной. Мы понимаем безусловно, что это сумма незначительная, и мы намерены работать в направлении её увеличения», - заверила представитель надзорного органа.