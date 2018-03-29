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Posted 29 марта 2018, 02:51

Published 29 марта 2018, 02:51

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Депутаты поддержали инициативу приморского прокурора по детям-сиротам

29 марта 2018, 02:51
Тысячи приморских детей-сирот, которые достигли совершеннолетия и не имеют собственных квадратных метров, скоро смогут получать компенсацию за аренду съёмного жилья. Во Владивостоке максимальная сумма составит 5 тысяч рублей, в других населённых пунктах края - 3 тысячи.

Накануне на заседании Законодательного собрания краевые депутаты рассмотрели 33 вопроса, в том числе законодательную инициативу прокурора Сергея Бессчасного о компенсации детям-сиротам расходов на съёмное жилье. Она появилась после того, как количество сирот в Приморье, не получивших законное жильё, превысило 5 тысяч и вскрылись махинации краевых чиновников на десятки миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы наблюдаем на сегодняшний день рост числа лиц, которые включены в сводный список – порядка 6,5 тысяч детей находятся в этом списке (сирот, имеющих право на жильё – прим.Ред.), и более 5 тысяч из них уже достигли 18-летнего возраста, имеют право на приобретение жилья. Поэтому в Приморском крае предлагается установить новую меру социальной поддержки. Мы полагаем, что Приморский край может и должен в какой-то степени компенсировать те затраты, которые несут указанные лица при найме жилых помещений», - сказала депутатам 28 марта старший помощник прокурора края Елена Барабаш.

Для арендующих жильё во Владивостоке максимальная сумма составит 5 тысяч рублей, в остальных населённых пунктах края - 3 тысячи рублей.

«Для реализации данного законопроекта из краевого бюджета понадобится свыше 200 миллионов рублей. Но нами получено положительное заключение врио губернатора. Кроме того, законопроект поддержал Минфин России», - добавила Барабаш.

Депутат Дмитрий Новиков попросил объяснить, почему будут именно такие компенсации – 3 и 5 тысяч рублей.

«Не скрою, что изначально нами предлагались совершенно другие суммы – более реальные, с учётом стоимости найма жилья, в том числе в краевом центре. Но вместе с тем, мы, конечно, связаны и позицией администрации края по этому вопросу и, соответственно, возможностями краевого бюджета в текущем году. Эти цифры, которые значатся в законопроекте, – это результат работы, в том числе согласительной. Мы понимаем безусловно, что это сумма незначительная, и мы намерены работать в направлении её увеличения», - заверила представитель надзорного органа.

32 народных избранника из 35 участвовавших в заседании, поддержали законопроект в первом чтении. Один воздержался, двое не стали голосовать.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил, что введение дополнительной меры поддержки для детей-сирот – мера вынужденная: «Компенсация расходов на съёмное жилье не является прямым полномочием краевого бюджета, но наш регион на протяжении ряда лет не выполняет свои обязательства по обеспечению данной категории граждан жильём, и у нас сформирована достаточно большая очередь».

Чемерис добавил, что ко второму чтению комитет подготовит поправки – в том числе пункт о том, что арендодатели жилья для сирот обязательно должны быть зарегистрированы как налогоплательщики.

Пресс-служба Заксобрания уточнила, что реализация нового закона в 2018 году в Приморье потребует более 201 миллиона рублей.

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