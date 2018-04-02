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Posted 1 апреля 2018, 23:50

Published 1 апреля 2018, 23:50

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

В Хабаровске вновь помолятся о жертвах пожара в Кемерове

1 апреля 2018, 23:50
Сюжет
Пожар
В понедельник, 2 апреля, верующие дальневосточной столицы помолятся о погибших в торговом центре в городе Кемерово. Заупокойные богослужения пройдут во всех храмах Хабаровской епархии.

Прошло девять дней с момента гибели людей. В нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора заупокойная лития начнётся в 10:30. Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, вслед за верующими Дальнего Востока об упокое погибших помолятся во всех храмах страны. Богослужения пройдут по благословению Патриарха Кирилла.

В Хабаровском крае уже молились о жертвах пожара в Кемерове. Во всех храмах епархии и Петропавловском женском монастыре заупокойные службы по погибшим прошли 27 марта.

Как писало РИА «Восток-Медиа», трагедия произошла 25 марта, по официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, ещё десять пострадали. В России объявили общенациональный траур. По всей стране стихийно организуют акции памяти. В Хабаровске с самого утра люди начали приносить игрушки, цветы, воздушные шары и свечи к кинотеатру «Гигант». Вечером там прошёл траурный митинг. Цветы и игрушки также несли и к торговому центру «Южный парк».

После трагедии в Кемерове губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил проверить все места массового пребывания людей в регионе. Спасатели провели тренировки по эвакуации из зданий. Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов ведут уточнение карточек и планов тушения пожаров, мест расположения пожарных водоисточников и гидрантов, подъездных путей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Пожар#Хабаровская епархия#Кемерово#Молебен
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