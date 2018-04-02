В Хабаровске вновь помолятся о жертвах пожара в Кемерове

Как писало РИА «Восток-Медиа», трагедия произошла 25 марта, по официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, ещё десять пострадали. В России объявили общенациональный траур. По всей стране стихийно организуют акции памяти. В Хабаровске с самого утра люди начали приносить игрушки, цветы, воздушные шары и свечи к кинотеатру «Гигант». Вечером там прошёл траурный митинг. Цветы и игрушки также несли и к торговому центру «Южный парк».