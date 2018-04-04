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Posted 4 апреля 2018, 08:54

Published 4 апреля 2018, 08:54

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Кавалеровский район Приморья получил пожарную машину

4 апреля 2018, 08:54
В селе Зеркальное, где 28 марта произошло крупное возгорание, на дежурство заступила пожарная машина. Экипаж сформировался из членов добровольной пожарной дружины Устиновского сельского поселения, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, власти решили передать машину муниципалитету в пользование, поскольку в поселении нет профессиональной пожарной части.

По словам заместителя директора 13 отряда противопожарной службы по охране Кавалеровского района Александра Кузнецова, автоцистерна уже поступила в распоряжение районной администрации. Он отметил, что члены добровольной пожарной дружины подготовлены к чрезвычайным ситуациям. В 2017 году они участвовали в обучении по решению пожарно-тактических задач.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что большой пожар в селе Зеркальное возник из-за неконтролируемого пала травы. В результате чрезвычайного происшествия сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Четырём семьям, оставшимся без крова, администрация края выплатит по 100 тысяч рублей материальной помощи.

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