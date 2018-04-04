Кавалеровский район Приморья получил пожарную машину

По словам заместителя директора 13 отряда противопожарной службы по охране Кавалеровского района Александра Кузнецова, автоцистерна уже поступила в распоряжение районной администрации. Он отметил, что члены добровольной пожарной дружины подготовлены к чрезвычайным ситуациям. В 2017 году они участвовали в обучении по решению пожарно-тактических задач.