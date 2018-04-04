Кавалеровский район Приморья получил пожарную машину

Posted 4 апреля 2018, 08:54
Published 4 апреля 2018, 08:54
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, власти решили передать машину муниципалитету в пользование, поскольку в поселении нет профессиональной пожарной части.
По словам заместителя директора 13 отряда противопожарной службы по охране Кавалеровского района Александра Кузнецова, автоцистерна уже поступила в распоряжение районной администрации. Он отметил, что члены добровольной пожарной дружины подготовлены к чрезвычайным ситуациям. В 2017 году они участвовали в обучении по решению пожарно-тактических задач.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что большой пожар в селе Зеркальное возник из-за неконтролируемого пала травы. В результате чрезвычайного происшествия сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Четырём семьям, оставшимся без крова, администрация края выплатит по 100 тысяч рублей материальной помощи.