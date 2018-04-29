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Posted 29 апреля 2018, 06:14

Published 29 апреля 2018, 06:14

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Теплоходы отправились по Амуру: пришла весна

29 апреля 2018, 06:14
От речного вокзала в краевой столице в субботу, 28 апреля, на левый берег Амура отправились по трем маршрутам четыре теплохода.

«В зоне ответственности "Амурводпути" находится 7285 километров рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях. К навигации подготовлены и будут работать по перевозке грузов и пассажиров 92 российских судна», — рассказал руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин.

Специалисты ожидают в этом году высокий грузооборот. По Амуру и Зее от Николаевска-на-Амуре через Хабаровск до Свободного планируется доставить оборудование для Амурского газоперерабатывающего завода. Альтернативы речному транспорту в этом вопросе нет: каждая единица техники весит более 1000 тонн.

«Подготовка к навигации на речном транспорте на краевых маршрутах шла при постоянном взаимодействии с перевозчиками, своевременно заключены соглашения о предоставлении субсидий по возмещению затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров, что позволило сохранить цену на билеты на уровне прошлого года и открыть навигацию даже раньше запланированного срока», — отметил заместитель министра по транспортной инфраструктуре краевого министерства промышленности и транспорта Артем Сердюков.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Корабли#Речная навигация
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