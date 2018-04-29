Теплоходы отправились по Амуру: пришла весна

«Подготовка к навигации на речном транспорте на краевых маршрутах шла при постоянном взаимодействии с перевозчиками, своевременно заключены соглашения о предоставлении субсидий по возмещению затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров, что позволило сохранить цену на билеты на уровне прошлого года и открыть навигацию даже раньше запланированного срока», — отметил заместитель министра по транспортной инфраструктуре краевого министерства промышленности и транспорта Артем Сердюков.