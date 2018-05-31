Полицейские задержали комсомольчанина за нападение на пенсионерку

Сюжет Полиция

Жители Комсомольска-на-Амуре обратились в полицию — на их глазах неизвестный напал на пожилую женщину и вырвал из её рук сумку. Подозреваемого задержали: им оказался 18-летний местный житель.

«Ранее молодого человека неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», — сообщается на сайте регионального управления МВД России в четверг. Полицейские установили, что комсомольчанин нанёс пожилой женщине несколько ударов, прежде чем отобрать её имущество. В сумке он обнаружил телефон и деньги. «Тысячу рублей он потратил на собственные нужды, остальное имущество выбросил неподалеку от места совершения преступления. Полицейские обнаружили вещи пенсионерки и вернули ей», — отмечается в пресс-релизе. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Разбой». Задержанного водворили в изолятор временного содержания.