Полицейские задержали комсомольчанина за нападение на пенсионерку

Posted 31 мая 2018, 04:40
Published 31 мая 2018, 04:40
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
«Ранее молодого человека неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», — сообщается на сайте регионального управления МВД России в четверг.
Полицейские установили, что комсомольчанин нанёс пожилой женщине несколько ударов, прежде чем отобрать её имущество. В сумке он обнаружил телефон и деньги.
«Тысячу рублей он потратил на собственные нужды, остальное имущество выбросил неподалеку от места совершения преступления. Полицейские обнаружили вещи пенсионерки и вернули ей», — отмечается в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Разбой». Задержанного водворили в изолятор временного содержания.