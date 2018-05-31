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Posted 31 мая 2018, 04:40

Published 31 мая 2018, 04:40

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Полицейские задержали комсомольчанина за нападение на пенсионерку

31 мая 2018, 04:40
Сюжет
Полиция
Жители Комсомольска-на-Амуре обратились в полицию — на их глазах неизвестный напал на пожилую женщину и вырвал из её рук сумку. Подозреваемого задержали: им оказался 18-летний местный житель.

«Ранее молодого человека неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», — сообщается на сайте регионального управления МВД России в четверг.

Полицейские установили, что комсомольчанин нанёс пожилой женщине несколько ударов, прежде чем отобрать её имущество. В сумке он обнаружил телефон и деньги.

«Тысячу рублей он потратил на собственные нужды, остальное имущество выбросил неподалеку от места совершения преступления. Полицейские обнаружили вещи пенсионерки и вернули ей», — отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Разбой». Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Разбойное нападение#Полиция
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