Владивосток или Хабаровск: новый министр выбирает душу Дальнего Востока

«Отвечу чисто для статистики − Владивосток. Если под душой понимается столица, то у большинства именно Владивосток ассоциируется с ней», «Душа – Владивосток, а сердце – Хабаровск», «Как говорят, если душа Хабаровск, а Владивосток – крылья, то сердце – Благовещенск!», «Владивосток – 2 тыщи… Хабаровск – 5000, а душа – бесценна. Благовещенск – город, где происходит единение душ», «Была почти во всех региональных столицах ДФО и самый лучший – Владивосток! Владивосток для столицы ДФО больше подойдёт, как-то постатуснее», «Мне наоборот кажется, что во Владике люди злые, а в Хабаровские добрые», «Владивосток однозначно наголову выше! Так было в 90-е, так есть сейчас!», – отреагировали подписчики.