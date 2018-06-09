Владивосток или Хабаровск: новый министр выбирает душу Дальнего Востока

Posted 9 июня 2018, 05:25
Published 9 июня 2018, 05:25
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
С таким предложением министр обратился к читателям на своей личной странице в Instagram.
«На днях вживую услышал спор, который длится уже много лет. Кто не жил на Дальнем Востоке никогда не поймёт его суть. Но местный всегда выберет одну из сторон! Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?! Вы можете быть друзьями, жить на соседних улицах, но на вопрос ответите по-разному! Такой местный парадокс. Ради интереса, а вы как считаете?!», − обратился Александр Козлов к своим подписчикам.
К слову, на предложение Козлова подписчики отреагировали довольно бурно. При этом многие назвали душой ДФО Благовещенск. Вероятнее всего, среди читателей осталось очень много жителей Амурской области, которую он возглавлял до последнего назначения.
«Отвечу чисто для статистики − Владивосток. Если под душой понимается столица, то у большинства именно Владивосток ассоциируется с ней», «Душа – Владивосток, а сердце – Хабаровск», «Как говорят, если душа Хабаровск, а Владивосток – крылья, то сердце – Благовещенск!», «Владивосток – 2 тыщи… Хабаровск – 5000, а душа – бесценна. Благовещенск – город, где происходит единение душ», «Была почти во всех региональных столицах ДФО и самый лучший – Владивосток! Владивосток для столицы ДФО больше подойдёт, как-то постатуснее», «Мне наоборот кажется, что во Владике люди злые, а в Хабаровские добрые», «Владивосток однозначно наголову выше! Так было в 90-е, так есть сейчас!», – отреагировали подписчики.
Многие высказались, что все города на Дальнем Востоке красивы по-своему, поэтому выбрать самый лучший просто невозможно.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что глава Минвостокразвития Александр Козлов начал новую виртуальную жизнь. Бывший губернатор Амурской области обновил профиль в социальной сети Instagram.
К слову, о вечном негласном противостоянии двух дальневосточных столиц, Владивостока и Хабаровска, действительно, знают все местные жители. Несколько лет назад хабаровское издание Hleb.Asia даже придумало 11 причин, объясняющих, почему их город лучше Владивостока. Приморцы назвали этот рейтинг высосанным из пальца и представили обратные доказательства. Авторы скандального материала даже не ожидали такой бурной реакции соседей, оказалось, они просто хотели закончить вечный спор с Владивостоком.