Итоги недели в Приморье: украинская грамота, «Прямая линия» и важные роды

Во-вторых, до российского лидера довели информацию о сложностях при получении дальневосточных гектаров. В частности, президенту сообщили, что «хорошие участки разобрали себе чиновники», а одной жительнице Владивостока вовсе дали только половину гектара. К слову, на этот «комичный случай» оперативно отреагировали краевые власти, которые объяснились за этот курьёз.