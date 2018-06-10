Итоги недели в Приморье: украинская грамота, «Прямая линия» и важные роды

Posted 10 июня 2018, 13:53
Published 10 июня 2018, 13:53
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Украинская грамота
В приморской школе ученику за отличную учёбу вручили грамоту с украинской символикой. Инцидент произошёл в Уссурийске. Видеозапись, на которой приморец рассказывает о грамоте, появилась в социальных сетях.
Всё, как выяснилось позднее, произошло по нелепой ошибке. После того, как этот случай получил широкую огласку, перед родителями ученика извинились и вручили школьнику новую благодарность.
«Прямая линия» Путина
В четверг, 7 июня, состоялась ежегодная «Прямая линия» Владимира Путина. Дальний Восток и Приморье в частности прозвучали во время программы несколько раз.
Во-первых, дальневосточники пожаловались главе государства на слишком дорогие авиабилеты. Президент в свою очередь объявил, что цены на авиабилеты будут снижены благодаря обнулению НДС на такие перевозки.
Во-вторых, до российского лидера довели информацию о сложностях при получении дальневосточных гектаров. В частности, президенту сообщили, что «хорошие участки разобрали себе чиновники», а одной жительнице Владивостока вовсе дали только половину гектара. К слову, на этот «комичный случай» оперативно отреагировали краевые власти, которые объяснились за этот курьёз.
В-третьих, донести свою проблему до главы государства смогли владивостокские дольщики. Владимир Путин пообещал разобраться, а в приморской столице этот вопрос по счастливой случайности порешали ещё до того, как о ней узнал президент.
Обманутый губернатор
На минувшей неделе врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с региональными журналистами. В частности, Тарасенко рассказал подробности, касающиеся планов по переносу владивостокского торгового порта, о которых глава региона заявил ещё в начале 2018 года. По его словам, порт могут перенести в Хасанский район в течение 5-7 лет.
Кроме того, во время мероприятия оказалась вскрыта странная история. Журналист из Ханкайского района заявила, что главу региона обманули. Представители бизнеса пообещали Тарасенко, что будут бесплатно раздавать населению новорождённых бычков, однако данного обещания, по словам местных жителей, не сдержали.
Исторические роды
Историческое, по слова врачей, событие произошло в самом начале недели. В понедельник, 4 июня, жительница Владивостока родила тройняшек в Приморском краевом перинатальном центре. При этом женщина впервые стала мамой в 51 год, родив двух мальчиков и девочку.
«Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером. Хочется от всей души поздравить мамочку и всю семью с тройным счастьем. Крепкого здоровья и успехов им во всем», — сказала Татьяна Курлеева.
Дела международные
На этой неделе стало известно о возможных визитах во Владивосток очень важных персон. Сначала пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что во Владивосток на четвёртый Восточный экономический форум пригласили северокорейского лидера Ким Чен Ына. Приглашение ему передал глава МИД Сергей Лавров.
Спустя несколько дней глава государства Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Китае, пригласил на ВЭФ председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Причём, в качестве главного гостя.
«Ждём председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», - Владимир Путин.