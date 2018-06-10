Приморский город официально обрёл нового главу

Posted 10 июня 2018, 00:01
Published 10 июня 2018, 00:01
Modified 1 сентября 2022, 03:35
Updated 1 сентября 2022, 03:35
Решением городской Думы Находки новым главой города был избран Борис Гладких. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко передал новому градоначальнику напутственные слова:
««Вам предстоит направить все свои знания, энергию и опыт на процветание города Находки, приложить все силы для того, чтобы сделать город комфортным и привлекательным для жизни. Уверен, вы оправдаете доверие своих коллег, горожан, успешно реализуете социально значимые планы, замыслы в интересах жителей города Находки», – говорится в приветственном адресе врио Губернатора.
Борис Гладких выразил благодарность всем присутствующим за оказанное высокое доверие и рассказал о своих приоритетных планах - конструктивный диалог с гордумой и краевой Администрацией, решение проблемы угольной пыли.
«Я считаю, что глава города – это не политик. Это, прежде всего, хозяйственник. Он должен решать все вопросы, от ЖКХ до наполняемости бюджета», – подчеркнул новый глава Находки.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа подробно писало о смене власти в Находке. В середине апреля мэр Андрей Горелов и председатель Думы Евгений Воронин сложили с себя полномочия по просьбе главы региона Андрея Тарасенко. Место Горелова занял первый заместитель Борис Гладких, а в кресло спикера Думы депутаты посадили Александра Киселёва.