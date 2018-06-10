Приморский город официально обрёл нового главу

««Вам предстоит направить все свои знания, энергию и опыт на процветание города Находки, приложить все силы для того, чтобы сделать город комфортным и привлекательным для жизни. Уверен, вы оправдаете доверие своих коллег, горожан, успешно реализуете социально значимые планы, замыслы в интересах жителей города Находки», – говорится в приветственном адресе врио Губернатора.