Приморцам предлагают отправиться по следам бохайского царства

Царство располагалось на территории Приморья, Манчжурии и Северной Кореи. Историки отмечают, что оно начало своё существование в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства Когурё. Изначально Бохай считался вассалом китайской империи Тан, однако за двести лет эти земли смогли образоваться в одно из самых процветающих государств на берегу Восточного моря, где проживали просветлённые и учёные.