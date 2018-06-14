Приморцам предлагают отправиться по следам бохайского царства

Posted 14 июня 2018, 05:21
Published 14 июня 2018, 05:21
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Царство располагалось на территории Приморья, Манчжурии и Северной Кореи. Историки отмечают, что оно начало своё существование в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства Когурё. Изначально Бохай считался вассалом китайской империи Тан, однако за двести лет эти земли смогли образоваться в одно из самых процветающих государств на берегу Восточного моря, где проживали просветлённые и учёные.
Культура Бохайского царства формировалась под влиянием культуры когурёсцев, при этом всё же имела своеобразный характер.
«Об этом говорят «обломки» древнего Бохая, дошедшие до нас в виде археологических памятников. В них видны величие и богатство страны, ставшей впоследствии фундаментом для образования чжурчженьской Золотой Империи и маньчжурской династии в Китае», - отмечают специалисты.
К слову, жители этого государства в большинстве своём занимались земледелием, животноводством, таёжными и морскими промыслами. Значительное развитие получили горнорудное дело и ремёсла, в том числе обработка металлов, керамическое и кожевенное производства, ткачество, оружейное дело, кораблестроение.
Впервые в приморском музее выставлены редкие экспонаты того времени: украшение крыш буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя, найденные археологами в Чугуевском районе, а также буддийские скульптуры, бронзовое зеркало эпохи династии Тан с Краскинского городища. Член-корреспондент Российской академии наук, врио директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин отметил, что в этом году с момента создания государства Бохай исполняется 1320 лет.
«Это уникальное в своём роде государственное образование, одно из древнейших на территории нашей страны. В научном мире сформировалась серьёзная площадка, на которой совместно работают специалисты шести стран – представители Северной и Южной Кореи, Китая, Японии, России и с недавнего времени Монголии, где тоже были найдены памятники, относящиеся к бохайской государственности».