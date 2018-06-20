Россия умеет играть в футбол: Дальний Восток празднует победу сборной

Второй матч хозяйки Чемпионата мира по футболу прошёл в Санкт-Петербурге. Сборная России одержала уверенную победу со счётом 3:1. Правда, сами россияне оформили только два мяча – ещё один в свои же ворота забросил египетский защитник Ахмед Фахти. Он и открыл счёт игры на 46 минуте встречи. На 59 минуте игры Денис Черышев удвоил преимущество. Ещё через пять минут отличился Артём Дзюба – 3:0. Противнику всё-таки удалось поразить ворота российской сборной. На 73 минуте матча египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти, однако на исход встречи это уже не повлияло.