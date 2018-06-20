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Posted 19 июня 2018, 22:44

Published 19 июня 2018, 22:44

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Россия умеет играть в футбол: Дальний Восток празднует победу сборной

19 июня 2018, 22:44
Россия празднует вторую победу национальной сборной по футболу, обыгравшей Египет со счётом 3:1. За успехами спортсменов не перестают пристально наблюдать первые лица Дальнего Востока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Второй матч хозяйки Чемпионата мира по футболу прошёл в Санкт-Петербурге. Сборная России одержала уверенную победу со счётом 3:1. Правда, сами россияне оформили только два мяча – ещё один в свои же ворота забросил египетский защитник Ахмед Фахти. Он и открыл счёт игры на 46 минуте встречи. На 59 минуте игры Денис Черышев удвоил преимущество. Ещё через пять минут отличился Артём Дзюба – 3:0. Противнику всё-таки удалось поразить ворота российской сборной. На 73 минуте матча египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти, однако на исход встречи это уже не повлияло.

Среди активных болельщиков сборной – глава Минвостокразвития Александр Козлов, губернатор Сахалина Олег Кожемяко, мэр Владивостока Виталий Веркеенко, спикер приморского парламента Александр Ролик. Все они поздравили страну и своих подписчиков со второй победой команды подряд.

«Плей-офф! Пусть это фото будет здесь! #ЧемпионатМира2018 #РоссияУмеетИгратьВфутбол», – написал министр.

Внимательные пользователи даже сделали вывод, что всегда, когда Козлов проводит какие-то совещания, сборная России выигрывает. Так, в прошлый раз министр общался с коллегами на тему инвестиций, в этот обсуждал вопросы единой субсидии.

«Есть тенденция, когда вы проводите совещаниям – наши выигрывают! На 1/8 нужно назначить очень крутое совещание и премьера пригласить», – предложил ему один из пользователей.

После второй победы Россия с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группового этапа. Следующая игра сборной пройдёт 25 июня в Самаре. Команда выйдет на поле против сборной Уругвая.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в России 14 июня стартовал чемпионат мира по футболу. В матче открытия, который прошёл в Москве на стадионе «Лужники», российская сборная разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Кстати, автором первого гола на чемпионате мира стал бывший игрок приморской футбольной команды «Луч» Юрий Газинский.

За игрой следили и первые лица Дальнего Востока. Например, новый глава Минвостокразвития Александр Козлов поинтересовался у своих подписчиков, могут ли российские футболисты дойти до финала. На что пользователи предложили министру отрастить усы в случае, если сборная всё-таки покажет такой ошеломительный результат.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Сахалинская область
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