Крым смог противостоять очередной провокации Украины

Posted 26 июня 2018, 14:01
Published 26 июня 2018, 14:01
Modified 1 сентября 2022, 07:42
Updated 1 сентября 2022, 07:42
Как сообщает издание Dni.ru, в своем Twitter сенатор Алексей Пушков отметил, что Украина должна была отказаться от полуострова еще в 1991 году, так как никогда не была его полноправной владелицей. По заявлению Пушкова, Крым был включен в состав Украины из-за «политического казуса».
Зампред Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что подобные заявления часто поступают со стороны Украины, однако они не стоят того внимания, которое им оказывается.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также поддержал слова своего коллеги и добавил, что условий, при которых Россия вернет полуостров Украине, просто не существует.