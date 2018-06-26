Крым смог противостоять очередной провокации Украины

Как сообщает издание Dni.ru, в своем Twitter сенатор Алексей Пушков отметил, что Украина должна была отказаться от полуострова еще в 1991 году, так как никогда не была его полноправной владелицей. По заявлению Пушкова, Крым был включен в состав Украины из-за «политического казуса».