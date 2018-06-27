«Уничтожил»: во Владивостоке грузовик сорвался с ручника и наехал на авто

Инцидент произошёл в среду, 27 июня, в районе карьера по улице Выселковая. Как рассказали очевидцы, неуправляемый грузовой автомобиль сорвался с ручника и протаранил припаркованную малолитражку. На пути у легковушки стоял бетонный блок, в который и врезался автомобиль. Сзади транспортное средство подпёр габаритный грузовик, который буквально раздавил маленький автомобиль. По предварительной информации, в момент столкновения пострадавший автомобиль был пуст, никто из людей не пострадал.