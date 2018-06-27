«Уничтожил»: во Владивостоке грузовик сорвался с ручника и наехал на авто

Posted 27 июня 2018, 02:59
Published 27 июня 2018, 02:59
Modified 1 сентября 2022, 03:38
Updated 1 сентября 2022, 03:38
Инцидент произошёл в среду, 27 июня, в районе карьера по улице Выселковая. Как рассказали очевидцы, неуправляемый грузовой автомобиль сорвался с ручника и протаранил припаркованную малолитражку. На пути у легковушки стоял бетонный блок, в который и врезался автомобиль. Сзади транспортное средство подпёр габаритный грузовик, который буквально раздавил маленький автомобиль. По предварительной информации, в момент столкновения пострадавший автомобиль был пуст, никто из людей не пострадал.
Как удалось выяснить корреспонденту агентства, у самосвала марки Isuzu был неисправен ручник – плохо держал автомобиль. Это и послужило причиной серьёзной аварии. Автомобиль, который пострадал в ДТП, Honda Fit, принадлежал девушке.
Фотографии с места происшествия моментально разлетелись по социальным сетям, пользователи которых неоднозначно отнеслись к ситуации. Одни из комментаторов сочувствуют владельцу пострадавшего авто, другие же отмечают, что девушка может не получить выплату по страховому полису:
«Ничего она не получит. Там есть специализированная стоянка для легкового транспорта, в таких местах нельзя бросать машину «где попало». Так что сдаст её на металлолом, с металла и получит деньги»,пользователь Instagram.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине мая жертвой двух габаритных авто стала малолитражка. Причиной стали банальная невнимательность, несоблюдение дистанции и, вероятно, скоростного режима. Удар оказался такой силы, что Toyota Passo буквально впечатало между более габаритным транспортом. Кузов малолитражки порвало, как консервную банку.