Забыл, что такое педаль тормоза: во Владивостоке произошла массовая авария

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ещё одно массовое ДТП произошло во Владивостоке накануне вечером в районе подъезда к Рудневскому мосту со стороны улицы Выселковая. Водитель автомобиля марки Toyota Corona решил развернуться прям перед движущимся по главной дороге авто марки Nissan Serena. В результате необдуманного манёвра произошло столкновение, от удара один из авто отбросило на Nissan Teana. Последний после столкновения с Toyota Corona отлетел на парковку пит-стопа. По предварительной информации, пострадали четыре человека – пассажиры Nissan Serena, и виновник аварии – водитель Toyota Corona. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали всех пострадавших. Одна из них рассказала о травмах, полученных при ДТП.