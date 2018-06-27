Забыл, что такое педаль тормоза: во Владивостоке произошла массовая авария

Posted 27 июня 2018, 01:29
Published 27 июня 2018, 01:29
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Инцидент произошёл в районе остановки общественного транспорта «Фрегат» минувшей ночью, 27 июня. По словам очевидцев произошедшего, водитель автомобиля марки Toyota Mark II, спускаясь со стороны остановки на большой скорости протаранил стоящий на месте Toyota Soarer, водитель которого пропускал автомобили, движущиеся по главной. Удар был такой силы, что последний авто буквально отскочил и налетел на малолитражку Honda Fit, которая ехала со стороны улицы Запорожская. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, чего не скажешь об автомобилях – транспортные средства получили серьезные механические и кузовные повреждения.
Очевидцы происшествия утверждают, что виновник ДТП словно забыл, что такое тормоза. Другие же рассказали о том, что перекрёсток славится различными ДТП:
«Какой-то проклятый перекресток, столько аварий! Может там все-таки надо светофор поставить уже?»,очевидец.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС. В произошедшем ещё предстоит разобраться специалистам.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ещё одно массовое ДТП произошло во Владивостоке накануне вечером в районе подъезда к Рудневскому мосту со стороны улицы Выселковая. Водитель автомобиля марки Toyota Corona решил развернуться прям перед движущимся по главной дороге авто марки Nissan Serena. В результате необдуманного манёвра произошло столкновение, от удара один из авто отбросило на Nissan Teana. Последний после столкновения с Toyota Corona отлетел на парковку пит-стопа. По предварительной информации, пострадали четыре человека – пассажиры Nissan Serena, и виновник аварии – водитель Toyota Corona. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали всех пострадавших. Одна из них рассказала о травмах, полученных при ДТП.