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Posted 9 июля 2018, 05:09

Published 9 июля 2018, 05:09

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Супертайфун MARIA взял окончательный курс

9 июля 2018, 05:09
Сюжет
Погода
Мощный циклон, который мог обрушиться на Приморье, скоро окажется на Тайване. Супертайфун MARIA, обойдя Приморский край, принесёт острову сильные ливни и ураганный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала Примпогода, в минувшие выходные тайфун MARIA достиг максимальной стадии развития — супертайфуна, давление в центре понизилось до 915 гектопаскалей. В понедельник, 9 июля, он находился в районе с координатами 21,1° северной широты и 135,1° восточной долготы. Вихрь смещается на запад, северо-запад со скоростью около 28 километров в час, максимальный ветер вблизи его центра достигает 53 метра в секунду.

Как уверяют местные синоптики, последний расчёт траектории движения тайфуна с высокой степенью вероятности можно считать окончательным. Вихрь будет двигаться в том же направлении, преимущественно отклоняясь на запад. К вечеру вторника, 10 июля, он выйдет на юг Восточно-Китайского моря, а затем на север острова Тайвань, обрушив на него сильные ливни и ураганный ветер. Продолжая смещаться на запад, тайфун выйдет на юго-восточные провинции Китая, и здесь будет заполняться.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что к Приморью может подойти ещё один мощный тайфун. В приэкваториальной зоне Тихого океана зародилась новая тропическая депрессия. К середине недели он подойдет к восточному побережью Китая южнее Шанхая и, выйдя на континент, начнет заполняться. Эта версия благоприятна для Приморского края, однако, учитывая большую заблаговременность прогноза, не исключено, что появятся и другие варианты развития событий.

Кроме того, синоптики из Приморья прогнозируют похолодание после прекращения осадков в крае. Такое понижение температуры воздуха в начале июля случается не ежегодно.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды#Тайфун
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