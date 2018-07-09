Супертайфун MARIA взял окончательный курс

Как уверяют местные синоптики, последний расчёт траектории движения тайфуна с высокой степенью вероятности можно считать окончательным. Вихрь будет двигаться в том же направлении, преимущественно отклоняясь на запад. К вечеру вторника, 10 июля, он выйдет на юг Восточно-Китайского моря, а затем на север острова Тайвань, обрушив на него сильные ливни и ураганный ветер. Продолжая смещаться на запад, тайфун выйдет на юго-восточные провинции Китая, и здесь будет заполняться.