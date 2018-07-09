Супертайфун MARIA взял окончательный курс

Posted 9 июля 2018, 05:09
Published 9 июля 2018, 05:09
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По данным портала Примпогода, в минувшие выходные тайфун MARIA достиг максимальной стадии развития — супертайфуна, давление в центре понизилось до 915 гектопаскалей. В понедельник, 9 июля, он находился в районе с координатами 21,1° северной широты и 135,1° восточной долготы. Вихрь смещается на запад, северо-запад со скоростью около 28 километров в час, максимальный ветер вблизи его центра достигает 53 метра в секунду.
Как уверяют местные синоптики, последний расчёт траектории движения тайфуна с высокой степенью вероятности можно считать окончательным. Вихрь будет двигаться в том же направлении, преимущественно отклоняясь на запад. К вечеру вторника, 10 июля, он выйдет на юг Восточно-Китайского моря, а затем на север острова Тайвань, обрушив на него сильные ливни и ураганный ветер. Продолжая смещаться на запад, тайфун выйдет на юго-восточные провинции Китая, и здесь будет заполняться.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что к Приморью может подойти ещё один мощный тайфун. В приэкваториальной зоне Тихого океана зародилась новая тропическая депрессия. К середине недели он подойдет к восточному побережью Китая южнее Шанхая и, выйдя на континент, начнет заполняться. Эта версия благоприятна для Приморского края, однако, учитывая большую заблаговременность прогноза, не исключено, что появятся и другие варианты развития событий.
Кроме того, синоптики из Приморья прогнозируют похолодание после прекращения осадков в крае. Такое понижение температуры воздуха в начале июля случается не ежегодно.