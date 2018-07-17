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Posted 17 июля 2018, 09:10

Published 17 июля 2018, 09:10

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Сергей Носов: «Колыме нужны эффективные энерготехнологии»

17 июля 2018, 09:10
Глава Магаданской области Сергей Носов 17 июля 2018 года провел встречу с руководством компании ДВЭУК, во время которой предложил начать отапливать дома граждан за счет электроэнергии. Эту идею предложил вынести на обсуждение во время ВЭФ-2018, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на правительство Магаданской области

В разговоре с представителями «Дальневосточной энергетической управляющей компании» Носов подчеркнул, что его региону необходимы эффективные энергетические технологии, особенно для социальной инфраструктуры.

Руководитель ДВЭУК Дмитрий Селютин, в свою очередь, сообщил, что Колыма является центром огромной энергетической зоны, которая охватывает и Чукотку, и часть Якутии. На этой территории есть мощности, которые могут работать на пользу всей стране.

Сергей Носов согласился с выводами топ-менеджера и добавил, что потенциал Магаданской области нужно реализовывать с умом. По его мнению, региону необходим так называемый реинжиниринг развития территории, улучшить качество жизни граждан, особенно в малонаселенных пунктах. Также необходимо компенсировать несоразмерность потребления электроэнергии, чтобы снять лишнюю тяжесть как с обычных людей, так и с предприятий.

В конце беседы глава региона предложил создать план электроснабжения населения, с тем расчетом, чтобы отопление осуществлялось не за счет угля или мазута. По его словам, возможно это гораздо эффективнее и не так накладно для граждан или бюджета. Носов предложил Сергею Селютину обсудить эту идею на ВЭФ-2018 с другими компаниями и инвесторами.

Напомним, что в июле 2018 года Сергей Носов придумал, как сделать Магадан привлекательным с туристической точки зрения. По его мнению, региону есть что предложить гостям, однако для этого их нужно еще сюда заманить. Для этого на территории опережающего развития в области планируют создать туристический кластер.

#Новости#Общество#Магаданская область#ВЭФ-2018#Регионы ДФО#Энергетика
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