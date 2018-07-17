Сергей Носов: «Колыме нужны эффективные энерготехнологии»

В конце беседы глава региона предложил создать план электроснабжения населения, с тем расчетом, чтобы отопление осуществлялось не за счет угля или мазута. По его словам, возможно это гораздо эффективнее и не так накладно для граждан или бюджета. Носов предложил Сергею Селютину обсудить эту идею на ВЭФ-2018 с другими компаниями и инвесторами.