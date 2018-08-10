В Находке благоустроят дома в микрорайоне мыса Астафьева

«Задача «Народной экспертизы» прежде всего контролировать ход работ, финансирование и осуществлять мониторинг сотрудничества стивидоров и жителей. В микрорайоне мыс Астафьева было недоверие со стороны жителей, однако в прошлом году мы вместе с портовиками реализовали проект по остеклению подъездов пяти многоквартирных жилых домов по улице Астафьева, 3а,5а, 107,109 и 115. После этого к нам обратились жители и попросили продлить действие этой программы на квартиры и расширить охват. Мы будем обращаться к разным стивидорам, будем совместно работать для того, чтобы появились и другие социально-важные проекты. Должен быть комплексный подход общественных организаций, бизнеса и мы активно будем помогать в этом и просить подключаться к этому администрацию Находкинского городского округа», - рассказала председатель президиума общественного движения Ирина Горобец.