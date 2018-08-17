vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2018, 03:40

Published 17 августа 2018, 03:40

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В Приморье ищут пропавшего рыбака

17 августа 2018, 03:40
Сюжет
Рыбак
В Кавалеровском районе Приморья ищут мужчину, который неделю назад ушёл на рыбалку в районе реки Павловка. До сих пор информации о его местонахождении нет . После обращения родственников рыбака к поискам подключились спасатели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю знакомые приморца обратились 15 августа. Мужчина пропал 10 августа, но за эти несколько дней родственники самостоятельно найти мужчину не смогли.

Накануне к поискам подключили группу спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО, две единицы техники, включая одно плавательное средство. Пока мужчину найти не удалось.

В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что сегодня поисковые работы возобновили.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», туристы из Хабаровского края попали в беду в Приморье. Путешественники возвращались со скалы Пржевальского. В нескольких километрах от села Екатериновка при переезде моста их автомобиль начало сносить в воду. Мужчины выпрыгнули из машины в чём были, повисли на ближайшем дереве. Автомобиль ушёл под воду со всем имуществом и документами.

На помощь мужчинам прибыли спасатели. Они помогли им спуститься с дерева в лодку и эвакуировали пострадавших в безопасное место.

#Новости#Владивосток#Рыбак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика