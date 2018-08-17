В Приморье ищут пропавшего рыбака

Posted 17 августа 2018, 03:40
Published 17 августа 2018, 03:40
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю знакомые приморца обратились 15 августа. Мужчина пропал 10 августа, но за эти несколько дней родственники самостоятельно найти мужчину не смогли.
Накануне к поискам подключили группу спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО, две единицы техники, включая одно плавательное средство. Пока мужчину найти не удалось.
В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что сегодня поисковые работы возобновили.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», туристы из Хабаровского края попали в беду в Приморье. Путешественники возвращались со скалы Пржевальского. В нескольких километрах от села Екатериновка при переезде моста их автомобиль начало сносить в воду. Мужчины выпрыгнули из машины в чём были, повисли на ближайшем дереве. Автомобиль ушёл под воду со всем имуществом и документами.
На помощь мужчинам прибыли спасатели. Они помогли им спуститься с дерева в лодку и эвакуировали пострадавших в безопасное место.