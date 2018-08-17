В Приморье ищут пропавшего рыбака

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», туристы из Хабаровского края попали в беду в Приморье. Путешественники возвращались со скалы Пржевальского. В нескольких километрах от села Екатериновка при переезде моста их автомобиль начало сносить в воду. Мужчины выпрыгнули из машины в чём были, повисли на ближайшем дереве. Автомобиль ушёл под воду со всем имуществом и документами.