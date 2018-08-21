Действия полиции в Домодедово возмутили россиян

На видео четко видно, что полицейский начал заламывать пассажиру руки. Рассерженный его неловкостью и замедленными движениями, он начал применять силу к мужчине. Все происходило при жене и сыне задержанного. Второй полицейский в это же время удерживал возмущенную женщину, а ребенок пытался отвлечь полицейского и остановить насилие. В конце возмущенные пассажиры начали требовать от сотрудников полиции представления по полной форме, но ответа так и не дождались.