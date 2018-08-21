Действия полиции в Домодедово возмутили россиян

Posted 21 августа 2018, 03:14
Published 21 августа 2018, 03:14
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Известный телеведущий Владимир Соловьев опубликовал запись задержания на своей официальной странице в Instagram. По его словам, в этом происшествии необходимо разобраться, так как, в целом, все происходящее возмутительно.
На видео четко видно, что полицейский начал заламывать пассажиру руки. Рассерженный его неловкостью и замедленными движениями, он начал применять силу к мужчине. Все происходило при жене и сыне задержанного. Второй полицейский в это же время удерживал возмущенную женщину, а ребенок пытался отвлечь полицейского и остановить насилие. В конце возмущенные пассажиры начали требовать от сотрудников полиции представления по полной форме, но ответа так и не дождались.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 10 августа линейный отдел МВД получил сообщение из аэропорта Хабаровска об одном из пассажиров рейса «Хабаровск-Красноярск». Настроенный агрессивно мужчина отказывался соблюдать правила поведения на борту. Хабаровчанин настолько разошёлся, что даже пытался проникнуть в кабину пилота. После этого терпение сотрудников авиакомпании лопнуло, и они вызвали полицию. Дебошира доставили в дежурную часть, где он продолжил скандалить.