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Posted 21 августа 2018, 03:14

Published 21 августа 2018, 03:14

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Действия полиции в Домодедово возмутили россиян

21 августа 2018, 03:14
Сюжет
Происшествие
В аэропорту Домодедово 19 августа двое полицейских произвели задержание нетрезвого пассажира. Подвыпивший мужчина был избит правоохранителями при его жене ребенке, хотя он и не сопротивлялся аресту, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Известный телеведущий Владимир Соловьев опубликовал запись задержания на своей официальной странице в Instagram. По его словам, в этом происшествии необходимо разобраться, так как, в целом, все происходящее возмутительно.

На видео четко видно, что полицейский начал заламывать пассажиру руки. Рассерженный его неловкостью и замедленными движениями, он начал применять силу к мужчине. Все происходило при жене и сыне задержанного. Второй полицейский в это же время удерживал возмущенную женщину, а ребенок пытался отвлечь полицейского и остановить насилие. В конце возмущенные пассажиры начали требовать от сотрудников полиции представления по полной форме, но ответа так и не дождались.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 10 августа линейный отдел МВД получил сообщение из аэропорта Хабаровска об одном из пассажиров рейса «Хабаровск-Красноярск». Настроенный агрессивно мужчина отказывался соблюдать правила поведения на борту. Хабаровчанин настолько разошёлся, что даже пытался проникнуть в кабину пилота. После этого терпение сотрудников авиакомпании лопнуло, и они вызвали полицию. Дебошира доставили в дежурную часть, где он продолжил скандалить.

#Новости#Россия#Полицейские#Происшествие#Аэропорт#Полиция
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