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Posted 21 августа 2018, 05:15

Published 21 августа 2018, 05:15

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Дональд Трамп готов снять санкции с России

21 августа 2018, 05:15
Сюжет
Санкции
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 августа, заявил, что Вашингтон готов снять санкции с России, если Москва согласится на сотрудничество по Сирии и Украине. Американский лидер учтонил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не было обсуждения санкций, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дональд Трамп добавил, что рассмотрел бы возможность снятия ограничений с РФ и её компаний, но только если российские власти будут готовы к взаимодействию и принесут Штатам пользу. Без подобного шага навстречу президент США отказался даже обдумывать вопрос санкций, уточняет «Коммерсантъ».

Известно, что часть ограничительных мер, введенных против России, накладываются по распоряжению президента и им же могут быть сняты. Остальные регулируются Конгрессом и без их согласия не могут сняты.

Правительство США 8 августа анонсировало введение новых санкций по отношению к России. Причиной, по официальным данным, является использование химического оружия в Великобритании, в эпизоде с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет ограничительных мер должен вступить в силу 22 августа.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия американских властей вредят всей международной торговле. Он добавил также, что российское правительство будет делать то, что всегда делает Владимир Путин – то, что будет лучше всего для страны.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Великобритания готовит запрос на экстрадицию двух россиян, которые подозреваются в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. На подготовку запроса уйдет несколько недель.

В правительстве Великобритании отметили, что этих людей нужно допросить, чтобы завершить расследование.

#Новости#Россия#Владимир Путин#США#Власть#Санкции#Дональд Трамп
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