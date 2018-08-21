Дональд Трамп готов снять санкции с России

Posted 21 августа 2018, 05:15
Published 21 августа 2018, 05:15
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Дональд Трамп добавил, что рассмотрел бы возможность снятия ограничений с РФ и её компаний, но только если российские власти будут готовы к взаимодействию и принесут Штатам пользу. Без подобного шага навстречу президент США отказался даже обдумывать вопрос санкций, уточняет «Коммерсантъ».
Известно, что часть ограничительных мер, введенных против России, накладываются по распоряжению президента и им же могут быть сняты. Остальные регулируются Конгрессом и без их согласия не могут сняты.
Правительство США 8 августа анонсировало введение новых санкций по отношению к России. Причиной, по официальным данным, является использование химического оружия в Великобритании, в эпизоде с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет ограничительных мер должен вступить в силу 22 августа.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия американских властей вредят всей международной торговле. Он добавил также, что российское правительство будет делать то, что всегда делает Владимир Путин – то, что будет лучше всего для страны.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Великобритания готовит запрос на экстрадицию двух россиян, которые подозреваются в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. На подготовку запроса уйдет несколько недель.
В правительстве Великобритании отметили, что этих людей нужно допросить, чтобы завершить расследование.