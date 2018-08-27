Грузия заинтересована в улучшении отношений с Россией

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что этнические грузины теперь могут вернуть себе гражданство родной страны. С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», по которым уроженцы страны могут обратиться к властям с просьбой о восстановлении гражданства, утраченного при получении паспорта другого государства. Воспользоваться подобной возможностью люди могут до 31 декабря 2020 года.