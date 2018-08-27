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Posted 27 августа 2018, 00:43

Published 27 августа 2018, 00:43

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Грузия заинтересована в улучшении отношений с Россией

27 августа 2018, 00:43
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе 25 августа рассказал, что его страна заинтересована в том, чтобы начать налаживать отношения с Российской Федерацией. Однако есть ряд деталей, которые могут помешать это сделать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным РИА «Новости», Тбилиси не сможет смириться с тем, что Москва признает Абхазию и Южную Осетию независимыми. Причина в том, что грузинское правительство, пришедшее к власти в 2012 году, надеется вернуть эти территории в состав страны. Однако действовать правящая верхушка намерена исключительно мирным путём.

Зураб Абашидзе уточнил, что из-за этой проблемы российско-грузинские отношения фактически зашли в тупик.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что этнические грузины теперь могут вернуть себе гражданство родной страны. С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», по которым уроженцы страны могут обратиться к властям с просьбой о восстановлении гражданства, утраченного при получении паспорта другого государства. Воспользоваться подобной возможностью люди могут до 31 декабря 2020 года.

#Новости#Россия#В мире#Власть#Грузия
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