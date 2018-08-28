Борис Кубай: на подходе новые приличные дожди

Более того, по словам начальника «Примгидромета», Приморье отделалось малыми потерями. Если бы тайфуны пошли так, как хотели первоначально, с юга на север, через весь Приморский край, тогда бы в воде были не 3-4 района, а большинство. Этому помешали охотоморский и тихоокеанский антициклон.