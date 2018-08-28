Борис Кубай: на подходе новые приличные дожди

Posted 27 августа 2018, 23:15
Published 27 августа 2018, 23:15
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По данным портала «Примпогода», из-за раздвоения тайфуна «Сулик» над Северной Кореей и выходом одного из центров на территорию Китая, в районе города Чанчунь, главный удар приняли на себя Октябрьский, Пограничный, Уссурийский, Михайловский и Ханкайский районы Приморья – то есть бассейн реки Раздольная. За период дождей здесь выпало от 100 до 130 % месячной нормы.
Однако говорить о нормализации ситуации пока рано. Пик паводка пришёлся на 27 августа. Только к вечеру вторника, 28 августа, уровень реки из категории опасного явления перейдёт в категорию неблагоприятного.
«Дальнейший спад уровня реки будет проблематичным, поскольку на подходе новые приличные дожди. Они будут наблюдаться также на приграничной территории Китая, продолжая тем самым влиять на весь бассейн реки Раздольная», – объяснил Борис Кубай.
Более того, по словам начальника «Примгидромета», Приморье отделалось малыми потерями. Если бы тайфуны пошли так, как хотели первоначально, с юга на север, через весь Приморский край, тогда бы в воде были не 3-4 района, а большинство. Этому помешали охотоморский и тихоокеанский антициклон.
На этой неделе погода в регионе будет неустойчивой. Причём, в середине недели всё в тех же западных районах Приморья могут снова пройти сильные дожди. Это снова осложнит ситуацию на реках края. Затем, после 2-3 дневного перерыва сюда же может выйти южный циклон с приличными осадками.
«Чтобы погода улучшилась, необходимо, чтобы через территорию Китая прошёл активный циклон, способный впоследствии видоизменить тип атмосферной циркуляции с западного (или широтного) на меридиональный. Тогда произойдёт полная замена воздушной массы на более сухую и прохладную. Способен ли будет на такое циклон, ожидающийся в начале сентября, — будем внимательно смотреть и анализировать», — заявил Борис Кубай.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о непогоде в регионе. Очередной тайфун подошёл к краю 24 августа. В пятницу, 25 августа, на большей части Приморского края прошли умеренные и сильные дожди, ночью и утром в южных и восточных районах местами очень сильные. Проливными дождями, принесёнными в Приморье тайфуном Soulik, размыло едва восстановленные дороги к приморским сёлам.