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Posted 2 сентября 2018, 02:51

Published 2 сентября 2018, 02:51

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Житель Якутии неудачно «помыл» машину в Приморье

2 сентября 2018, 02:51
Сюжет
Кража
Житель Якутии, приехавший в Приморье, задержан за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба потерпевшему. Злоумышленник уже дал признательные показания в отделе МВД России по Уссурийску, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В отдел полиции обратилась 47-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что с микрогрузовика были похищены две аккумуляторные батареи. Ориентировка с приметами злоумышленника незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.

В ходе проведённых мероприятий было установлено, что работник автомойки, приехавший из Якутии, воспользовался свободным доступом к автомобилю на территории стации технического обслуживания и похитил две аккумуляторные батареи.

21-летний подозреваемый полностью признал свою вину. Он сообщил, что похищенные аккумуляторы продал, а денежные средства уже потратил.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Полицейские задержали работников автосервиса, подозреваемых в серии краж в Приморье. Злоумышленники воспользовались свободным доступом к ключам от авто и похитили несколько аккумуляторов, а также автомобиль, который и помог следствию разыскать преступников.

Инцидент также произошёл на территории Уссурийского городского округа.

#Новости#Владивосток#Кража#Происшествие#Уссурийск
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