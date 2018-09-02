Житель Якутии неудачно «помыл» машину в Приморье

Posted 2 сентября 2018, 02:51
Published 2 сентября 2018, 02:51
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В отдел полиции обратилась 47-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что с микрогрузовика были похищены две аккумуляторные батареи. Ориентировка с приметами злоумышленника незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.
В ходе проведённых мероприятий было установлено, что работник автомойки, приехавший из Якутии, воспользовался свободным доступом к автомобилю на территории стации технического обслуживания и похитил две аккумуляторные батареи.
21-летний подозреваемый полностью признал свою вину. Он сообщил, что похищенные аккумуляторы продал, а денежные средства уже потратил.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Полицейские задержали работников автосервиса, подозреваемых в серии краж в Приморье. Злоумышленники воспользовались свободным доступом к ключам от авто и похитили несколько аккумуляторов, а также автомобиль, который и помог следствию разыскать преступников.
Инцидент также произошёл на территории Уссурийского городского округа.