Житель Якутии неудачно «помыл» машину в Приморье

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Полицейские задержали работников автосервиса, подозреваемых в серии краж в Приморье. Злоумышленники воспользовались свободным доступом к ключам от авто и похитили несколько аккумуляторов, а также автомобиль, который и помог следствию разыскать преступников.