В Приморье затопило 20 автодорог в восьми муниципалитетах

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», все службы коммунального хозяйства Владивостока готовы к ликвидации последствий тайфуна. Край могут обрушиться сильные ливни. По данным пресс-службы администрации Владивостока, на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди, с количеством 15-45 миллиметров, местами очень сильные – более 50 милливетров за 12 часов и менее. Основной удар непогоды придётся на 4-5 сентября. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды связано с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморью, и тайфуна «Джеби», выход которого на север Японского моря ожидается утром во среду, 5 сентября.