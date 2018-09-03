В Приморье затопило 20 автодорог в восьми муниципалитетах

Posted 3 сентября 2018, 03:10
Published 3 сентября 2018, 03:10
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
По данным пресс-службы администрации Приморского края, по состоянию на понедельник, 3 сентября, нарушено движение по дороге Михайловска – Турий Рог – Мельгуновка в Ханкайском районе. Нет транспортного сообщения с селом Комиссарово. Остается затрудненным подъезд к селам Ильинка и Дворянка.
Подошедший к Приморью тайфун «Джеби» не позволил наладить движение по объездной дороге в село Фурманово Ольгинского района. Из-за подъёма уровня воды в реке дорожники пока не смогли приступить к ремонтным работам. В настоящее время филиал Примавтодора «Северный» перебрасывает технику к мосту через Авакумовку. Усиленные бригады приступят к восстановлению временной переправы, как только прекратится дождь и вода в водоеме спадет.
В Октябрьском районе нет проезда по дорогам Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. Объезд со стороны села Полтавка. Закрыто движение по дороге Гродеково – Синельниково. На участке Покровка – Новогеоргиевка ведутся работы по ликвидации разрешений земляного полотна. Проезд обеспечен.
По-прежнему невозможен проезд в село Духовское Пограничного района. Попасть в населенный пункт можно через село Новоалексеевка. Ведутся работы на участках Рубиновка – Госграница, Гродеково–Барановка–Садовый, Сибирцево – Жариково – Комиссарово.
В Черниговском районе нет подъезда к селу Абражеевка. В Шкотовском районе невозможно проехать в села Центральное и Новороссия. Объезд осуществляется через поселок Новая Москва.
В Яковлевском районе нарушено движение по дорогам Загорное – Краснояровка, Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка, Николо-Михайловка – Озерное – Бельцово – Орлинное.
В Арсеньевском городском округе затруднен проезд по дорогам Анучино – Еловка – Муравейка и Чернышевка – Новопокровка.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», все службы коммунального хозяйства Владивостока готовы к ликвидации последствий тайфуна. Край могут обрушиться сильные ливни. По данным пресс-службы администрации Владивостока, на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди, с количеством 15-45 миллиметров, местами очень сильные – более 50 милливетров за 12 часов и менее. Основной удар непогоды придётся на 4-5 сентября. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды связано с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморью, и тайфуна «Джеби», выход которого на север Японского моря ожидается утром во среду, 5 сентября.
В Приморье в очередной раз объявили штормовое предупреждение. Жителям края рекомендовали отложить поездки за пределы населённых пунктов. Специалисты также сообщили, что ожидается подъём уровня воды до 2-2,5 метров на реках большей части края со значительными затоплениями прилегающих к ним территорий. На отдельных участках рек центральных районов возможны паводки категории опасного явления.