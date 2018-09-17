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Posted 17 сентября 2018, 09:17

Published 17 сентября 2018, 09:17

Modified 18 февраля, 06:29

Updated 18 февраля, 06:29

Юные кудоисты из Приморья вошли в состав сборной России

17 сентября 2018, 09:17
Сюжет
Спорт
В отборочном турнире среди кандидатов в сборную России по кудо отличились юные спортсмены из Приморья. Кудоисты отправятся на Первенство мира, которое состоится 2 декабря в Нагое (Япония), сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам главного тренера юношеской сборной Андрея Черных, конкуренция была запредельная – в бескомпромиссных поединках ребята изо всех сил бились за заветные путёвки на родину кудо.

По итогам турнира право выступить на Первенстве мира получили пять приморских спортсменов в разных категориях: Елизавета Васильева, Ксения Яковенко, Данил Макогонов, Нарек Манукян, Константин Иванов.

«Это большая ответственность – защищать честь нашей страны на Первенстве мира. Уверен, что наши спортсмены сделают всё возможное, чтобы попасть на пьедестал. На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты занимают лидирующие позиции в России, как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров», – подчеркнул руководитель федерации кудо Дальневосточного федерального округа Александр Ясин.

Стоит отметить, что ранее в российскую сборную для участия в Чемпионате мира-2018 вошли шесть кудоистов из Приморского края: среди мужчин – Андрей Гришин, Гегам Манавазян, Игорь Пермин, Константин Караульных и Андрей Черных, Александра Савичева.

Как сообщил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев, сейчас все спортсмены усиленно готовятся к главным стартам четырёхлетия.

«Много внимания уделим технике и, конечно же, физической и психологической подготовке. Участие в турнире такого уровня – значимое и важное событие в карьере каждого спортсмена, а любая завоеванная медаль – очень высокое достижение», – отметил Денис Григорьев.

Материал подготовлен в рамках творческого проекта «Поколение NEXT», который осуществляется при поддержке администрации Приморского края.

#Новости#Общество#Спорт#Дети#Образование#Поколение NEXT#Подростки#Кудо
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