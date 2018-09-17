Юные кудоисты из Приморья вошли в состав сборной России

«Это большая ответственность – защищать честь нашей страны на Первенстве мира. Уверен, что наши спортсмены сделают всё возможное, чтобы попасть на пьедестал. На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты занимают лидирующие позиции в России, как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров», – подчеркнул руководитель федерации кудо Дальневосточного федерального округа Александр Ясин.