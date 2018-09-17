Юные кудоисты из Приморья вошли в состав сборной России

Posted 17 сентября 2018, 09:17
Published 17 сентября 2018, 09:17
Modified 18 февраля, 06:29
Updated 18 февраля, 06:29
По словам главного тренера юношеской сборной Андрея Черных, конкуренция была запредельная – в бескомпромиссных поединках ребята изо всех сил бились за заветные путёвки на родину кудо.
По итогам турнира право выступить на Первенстве мира получили пять приморских спортсменов в разных категориях: Елизавета Васильева, Ксения Яковенко, Данил Макогонов, Нарек Манукян, Константин Иванов.
«Это большая ответственность – защищать честь нашей страны на Первенстве мира. Уверен, что наши спортсмены сделают всё возможное, чтобы попасть на пьедестал. На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты занимают лидирующие позиции в России, как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров», – подчеркнул руководитель федерации кудо Дальневосточного федерального округа Александр Ясин.
Стоит отметить, что ранее в российскую сборную для участия в Чемпионате мира-2018 вошли шесть кудоистов из Приморского края: среди мужчин – Андрей Гришин, Гегам Манавазян, Игорь Пермин, Константин Караульных и Андрей Черных, Александра Савичева.
Как сообщил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев, сейчас все спортсмены усиленно готовятся к главным стартам четырёхлетия.
«Много внимания уделим технике и, конечно же, физической и психологической подготовке. Участие в турнире такого уровня – значимое и важное событие в карьере каждого спортсмена, а любая завоеванная медаль – очень высокое достижение», – отметил Денис Григорьев.
Материал подготовлен в рамках творческого проекта «Поколение NEXT», который осуществляется при поддержке администрации Приморского края.