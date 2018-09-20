В Хабаровске девочка из-за беспечности матери пошла в школу в 9 лет

Posted 20 сентября 2018, 04:46
Published 20 сентября 2018, 04:46
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По информации правоохранительных органов, мать девочки Светлана несколько лет назад приехала в Хабаровск из ближнего зарубежья, потеряв паспорт. Почему-то восстановить она его не смогла. В 2009 году у неё родилась дочь, но ребёнку не оформили свидетельство о рождении из-за отсутствия документов у матери.
За девять лет ребёнок ни разу не был у участкового врача и не посещал детский сад.
Сотрудники полиции сообщили о Светлане и её дочери работникам районной администрации. Свидетельство оформили в кратчайшие сроки. Девочку поставили на учёт в поликлинику. Матери ещё только предстоит восстановить документы, и она снова рассчитывает на помощь сотрудников полиции.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в августе жителя Приморского края сняли с судна из-за долгов по алиментам. Задолженность на содержание несовершеннолетнего ребёнка составила 11 тысяч рублей.