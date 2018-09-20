В Хабаровске девочка из-за беспечности матери пошла в школу в 9 лет

По информации правоохранительных органов, мать девочки Светлана несколько лет назад приехала в Хабаровск из ближнего зарубежья, потеряв паспорт. Почему-то восстановить она его не смогла. В 2009 году у неё родилась дочь, но ребёнку не оформили свидетельство о рождении из-за отсутствия документов у матери.