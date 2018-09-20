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Posted 20 сентября 2018, 04:46

Published 20 сентября 2018, 04:46

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

В Хабаровске девочка из-за беспечности матери пошла в школу в 9 лет

20 сентября 2018, 04:46
Сюжет
Происшествие
Девятилетняя девочка в Хабаровске впервые села за парту, так как пойти вовремя в школу она не могла из-за отсутствия свидетельства о рождении. Решить проблему помогли инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники администрации, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на transsibinfo.com.

По информации правоохранительных органов, мать девочки Светлана несколько лет назад приехала в Хабаровск из ближнего зарубежья, потеряв паспорт. Почему-то восстановить она его не смогла. В 2009 году у неё родилась дочь, но ребёнку не оформили свидетельство о рождении из-за отсутствия документов у матери.

За девять лет ребёнок ни разу не был у участкового врача и не посещал детский сад.

Сотрудники полиции сообщили о Светлане и её дочери работникам районной администрации. Свидетельство оформили в кратчайшие сроки. Девочку поставили на учёт в поликлинику. Матери ещё только предстоит восстановить документы, и она снова рассчитывает на помощь сотрудников полиции.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в августе жителя Приморского края сняли с судна из-за долгов по алиментам. Задолженность на содержание несовершеннолетнего ребёнка составила 11 тысяч рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Образование#Происшествие#Регионы ДФО#Родители#Школьница
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