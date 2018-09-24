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Posted 24 сентября 2018, 07:10

Published 24 сентября 2018, 07:10

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Бизнес-сообщество выступило против туристического сбора в России

24 сентября 2018, 07:10
Сюжет
Туризм
Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» в сентябре выступила с критикой инициативы введения туристического сбора в стране. Соответствующее письмо предприниматели направили вице-премьеру РФ Антону Силуанову, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Коммерсантъ», впервые о туристическом сборе начал говорить губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Вводить новый так называемый налог получили право такие регионы, как Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края до 2022 года. В этом году на сутки за одного человека нужно платить государству до 50 рублей, а в 2019 году – до 100 рублей. Полтавчеко предложил изменить сбор и брать с каждого отдыхающего до 2 процентов стоимости проживания.

Однако предприниматели отмечают, что внедрение туристического сбора в целом негативно повлияет на внутренний туризм. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников уже сообщил, что в тех регионах, где начали собирать новый налог, возникли серьёзные сложности. Для многих людей эта новость оказалась очень неожиданной, так как платить несколько сотен дополнительных рублей никто не хочет. Если же включать сбор в стоимость номеров, то стоимость проживания резко увеличится, так как нужно будет не только заплатить государству деньги, но также нанять дополнительный персонал и купить оборудование.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавил, что, если в 2019 году за сутки нужно будет дополнительно платить по 100 рублей, люди начнут выбирать другие регионы для отдыха. Более того, налоги с дополнительно построенной гостиницы могли бы принести бюджету Краснодарского края значительно больше средств.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что российское правительство в последнее время всерьёз рассматривает вопрос о введении туристического сбора по всей стране – представители Минфина и Минкульта уже говорят о поправках к Налоговому кодексу.

#Новости#Экономика#Россия#Туризм#Малый и средний бизнес#НКО#Налоги
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