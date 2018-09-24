Бизнес-сообщество выступило против туристического сбора в России

Однако предприниматели отмечают, что внедрение туристического сбора в целом негативно повлияет на внутренний туризм. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников уже сообщил, что в тех регионах, где начали собирать новый налог, возникли серьёзные сложности. Для многих людей эта новость оказалась очень неожиданной, так как платить несколько сотен дополнительных рублей никто не хочет. Если же включать сбор в стоимость номеров, то стоимость проживания резко увеличится, так как нужно будет не только заплатить государству деньги, но также нанять дополнительный персонал и купить оборудование.