А вот это Шамора: Павел Воля оценил популярный пляж Владивостока

О том, что известный пляж у владивостокцев не сможет пройти проверку на качество воды, было известно ещё в середине июля. Тогда возникла проблема, которая не давала покоя как арендаторам пляжа в районе бухты Лазурная, так и отдыхающим: качество воды не соответствовало необходимым нормам, а это значит, что купаться на этом пляже запрещено.