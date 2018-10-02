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Posted 2 октября 2018, 00:34

Published 2 октября 2018, 00:34

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

А вот это Шамора: Павел Воля оценил популярный пляж Владивостока

2 октября 2018, 00:34
Известный артист, резидент Comedy Club Павел Воля приехал во Владивосток. За один день ему уже удалось узнать о красотах приморской столицы и оценить их. Своими впечатлениями он поделился в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Павел Воля записал видеобращение и опубликовал его в Instagram. В видеоролике телеведущий рассказывает о самом популярном пляже Владивостока, который он уже успел посетить.

«Спасибо всем, кто мне «сдаёт» шикарные места на Дальнем Востоке и в Сибири. А вот это Шамора. Смотрите, какая красота. Воспетая группой «Мумий Тролль» Шамора. Всё, я пошёл вниз купаться», - поделился своими впечатлениями Павел Воля.

По словам резидента Comedy Club, жители и гости Приморья через него передают «приветы» лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко.

Отметим, Павел Воля выступит для жителей и гостей Приморья на сцене Владивостокского цирка сегодня, 2 октября.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», несмотря на то, что Павлу Воле понравилась бухта Лазурная, её не оценили специалисты Роспотребнадзора. Проверку качества воды на Шаморе трижды откладывали из-за погодных условий, однако взять пробы воды Виталий Веркеенко поручил ещё в начале купального сезона.

О том, что известный пляж у владивостокцев не сможет пройти проверку на качество воды, было известно ещё в середине июля. Тогда возникла проблема, которая не давала покоя как арендаторам пляжа в районе бухты Лазурная, так и отдыхающим: качество воды не соответствовало необходимым нормам, а это значит, что купаться на этом пляже запрещено.

Непригодной для купания воду признал Роспотребнадзор. Однако это не смутило гостей и жителей города - на пляже было очень многолюдно всё лето.

#Новости#Общество#Владивосток
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