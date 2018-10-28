Дерево обрушилось на дорогой автомобиль в Приморье

Инцидент произошёл в Артеме в районе улицы Партизанская, 8. По словам очевидцев, женщина шла неподалёку от автомобиля такси, когда ей на голову упало дерево. Удар был такой силы, что пострадавшая потеряла сознание и упала на землю. После этого огромное бревно повалилось на автомобиль, которому погнуло крышу и разбило стекло.