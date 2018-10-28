Дерево обрушилось на дорогой автомобиль в Приморье

Posted 28 октября 2018, 03:28
Published 28 октября 2018, 03:28
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Очевидцы также сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Однако большой урон непогода «нанесла» дорогому автомобилю Nissan X-Trail. По информации пользователей социальных сетей, «это транспортное средство свежего года».
На данный инцидент уже успели отреагировать и другие приморцы. Многие считают, что виноват сам водитель, который поставил свой автомобиль там, где «даже дереву некуда упасть».
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во время шторма в мае текущего года в Приморье появились первые жертвы бушующей стихии. На голову женщине упало вырванное ураганным ветром дерево.
Инцидент произошёл в Артеме в районе улицы Партизанская, 8. По словам очевидцев, женщина шла неподалёку от автомобиля такси, когда ей на голову упало дерево. Удар был такой силы, что пострадавшая потеряла сознание и упала на землю. После этого огромное бревно повалилось на автомобиль, которому погнуло крышу и разбило стекло.