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Posted 28 октября 2018, 03:28

Published 28 октября 2018, 03:28

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Дерево обрушилось на дорогой автомобиль в Приморье

28 октября 2018, 03:28
Сюжет
Автомобиль
Накануне в Находкинском городском округе, из-за неблагоприятных погодных условий, на автомобиль обрушилось дерево. Видео уже успели опубликовать очевидцы в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очевидцы также сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Однако большой урон непогода «нанесла» дорогому автомобилю Nissan X-Trail. По информации пользователей социальных сетей, «это транспортное средство свежего года».

На данный инцидент уже успели отреагировать и другие приморцы. Многие считают, что виноват сам водитель, который поставил свой автомобиль там, где «даже дереву некуда упасть».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во время шторма в мае текущего года в Приморье появились первые жертвы бушующей стихии. На голову женщине упало вырванное ураганным ветром дерево.

Инцидент произошёл в Артеме в районе улицы Партизанская, 8. По словам очевидцев, женщина шла неподалёку от автомобиля такси, когда ей на голову упало дерево. Удар был такой силы, что пострадавшая потеряла сознание и упала на землю. После этого огромное бревно повалилось на автомобиль, которому погнуло крышу и разбило стекло.

#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Автомобиль#Деревья
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