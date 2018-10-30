vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2018, 01:28

Published 30 октября 2018, 01:28

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Поездка на море обернулась для жительницы Приморья уголовным делом

30 октября 2018, 01:28
Сюжет
Кража
Перед судом предстанет обвиняемая в краже 120 тысяч рублей с банковской карты в Партизанске. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В дежурную часть отдела полиции обратился 35-летний житель города Партизанска, который сообщил о том, что после совместной поездки на море с друзьями у него пропала его банковская карта с денежными средствами.

Чуть позже следствие установило, что 18-летняя приятельница супруги заявителя тайно подсмотрела пароль от его банковской карты в то время, когда мужчина расплачивался картой в продуктовом магазине. После этого компания молодых людей проводила отдых на морском побережье города Находка. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила карту, а позже со счёта пропали и 120 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции отдела МВД задержали жительницу Партизанска. В отделе полиции она призналась в содеянном, а похищенные деньги в полном объёме вернула потерпевшему.

По факту кражи, совершённой с банковского счёта, следователи отдела МВД России по городу Партизанску возбудили уголовное дело. На период следствия в отношении подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным пресс-службы ведомства, расследование завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению имущественного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Общество#Кража#Банковские карты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика