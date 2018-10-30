Поездка на море обернулась для жительницы Приморья уголовным делом

Posted 30 октября 2018, 01:28
Published 30 октября 2018, 01:28
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В дежурную часть отдела полиции обратился 35-летний житель города Партизанска, который сообщил о том, что после совместной поездки на море с друзьями у него пропала его банковская карта с денежными средствами.
Чуть позже следствие установило, что 18-летняя приятельница супруги заявителя тайно подсмотрела пароль от его банковской карты в то время, когда мужчина расплачивался картой в продуктовом магазине. После этого компания молодых людей проводила отдых на морском побережье города Находка. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила карту, а позже со счёта пропали и 120 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции отдела МВД задержали жительницу Партизанска. В отделе полиции она призналась в содеянном, а похищенные деньги в полном объёме вернула потерпевшему.
По факту кражи, совершённой с банковского счёта, следователи отдела МВД России по городу Партизанску возбудили уголовное дело. На период следствия в отношении подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным пресс-службы ведомства, расследование завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению имущественного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.