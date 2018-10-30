Поездка на море обернулась для жительницы Приморья уголовным делом

Чуть позже следствие установило, что 18-летняя приятельница супруги заявителя тайно подсмотрела пароль от его банковской карты в то время, когда мужчина расплачивался картой в продуктовом магазине. После этого компания молодых людей проводила отдых на морском побережье города Находка. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила карту, а позже со счёта пропали и 120 тысяч рублей.