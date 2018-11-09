Штормовое: когда во Владивостоке закончится сильный дождь

Posted 8 ноября 2018, 23:50
Published 8 ноября 2018, 23:50
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Приморский край находится во власти южного циклона, действует штормовое предупреждение. В регионе идут сильные дожди. В отдельных районах возможны гроза, гололедные явления, усилился ветер, порывы у мысов могут достигать до 25-28 метров в секунду.
По данным портала «Примпогода», сегодня, 9 ноября, в течение дня сохранится облачность, сильные осадки, местами очень сильные. Дует восточный, северо-восточный умеренный до сильного ветер. Температурный фон при этом держится на уровне +5... +10 градусов.
В краевом центре сильный дождь будет идти в первой половине дня при температуре +9... +11 градусов.
Согласно данным на сайте портала, сильный дождь в краевом центре сохранится до обеда. После 13:00 осадки пойдут на убыль, ориентировочно к 6-7 вечера прекратятся.
Однако в некоторых районах непогода сохранит влияние вечером и грядущей ночью, поэтому возможен мокрый снег.
Как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в крае объявлено штормовое предупреждение. Все службы жизнеобеспечения готовятся к работе при неблагоприятных погодных условиях. Приморские спасатели сделали приморцам последнее предупреждение – у тех, кто ещё не поменял резину на автомобилях, остался последний шанс.
К слову, после циклона в регионе похолодает. Возможны гололедные явления — отложения мокрого снега, гололедица на дорогах.