Штормовое: когда во Владивостоке закончится сильный дождь

Как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в крае объявлено штормовое предупреждение. Все службы жизнеобеспечения готовятся к работе при неблагоприятных погодных условиях. Приморские спасатели сделали приморцам последнее предупреждение – у тех, кто ещё не поменял резину на автомобилях, остался последний шанс.