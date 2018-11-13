Опасный палтус обнаружен в Приморье

В Приморье специалисты обнаружили в партии голов палтуса белокорого мороженого бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, что является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Общий вес рыбы составил более 900 килограммов. Предварительно, причиной случившегося стало нарушений ветеринарно-санитарных правил, а именно – несоблюдение температурного режима при перевозке продукции. Эксперты объясняют этот факт тем, что после разморозки бактерии кишечной палочки активизируются и развиваются. Чтобы не отравиться, палтус нужно тщательно термически обработать. Опыт показывает, что для того, чтоб избежать пищевых отравления, приобретать пищевые продукты следует в установленных местах. При этом у продавцов должны быть ветеринарные документы, подтверждающие безопасность продукции.