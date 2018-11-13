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Posted 13 ноября 2018, 04:11

Published 13 ноября 2018, 04:11

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Опасный палтус обнаружен в Приморье

13 ноября 2018, 04:11
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Восток-Медиа FISH
Лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии группы кишечной палочки в палтусе. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморье специалисты обнаружили в партии голов палтуса белокорого мороженого бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, что является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Общий вес рыбы составил более 900 килограммов. Предварительно, причиной случившегося стало нарушений ветеринарно-санитарных правил, а именно – несоблюдение температурного режима при перевозке продукции. Эксперты объясняют этот факт тем, что после разморозки бактерии кишечной палочки активизируются и развиваются. Чтобы не отравиться, палтус нужно тщательно термически обработать. Опыт показывает, что для того, чтоб избежать пищевых отравления, приобретать пищевые продукты следует в установленных местах. При этом у продавцов должны быть ветеринарные документы, подтверждающие безопасность продукции.

По данным пресс-службы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области, после получения результатов исследований специалисты внесли полученную информацию в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Инфекция#Россельхознадзор#Рыба#Кишечные инфекции
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