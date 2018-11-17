Во Владивостоке появились новые улицы

«Теперь окончательно юридически закрепляется такой праздник во Владивостоке, как день Тигра, который жители и гости города в этом году отметят в воскресенье, 30 сентября. Помимо этого у Владивостока появился и официальный природный символ – цветок рододендрона. Как известно, в середине сентября мы провели публичные слушания, посвящённые этому вопросу. Жители города поддержали данное предложение. Все необходимые процедуры были соблюдены, поэтому мы приняли данный проект в трёх чтениях», - сообщила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис.