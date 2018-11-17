Во Владивостоке появились новые улицы

Posted 17 ноября 2018, 07:20
Published 17 ноября 2018, 07:20
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Так, в районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появились улицы Маака в честь русского ученого Ричарда Маака, Венюкова в честь русского путешественника и военного географа Михаила Венюкова, Надарова в честь российского военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Надарова, а также улица Тихоокеанская.
Новая улица появилась и в районе бухты Лазурная - улица Журавлиная. А улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русский теперь носит название Гродекова.
Такое решение приняли на заседании комиссии по городской топонимике, куда входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Почты России, Российского государственного архива Дальнего Востока, Приморского государственного объединенного музея им. Владимира Арсеньева.
В ходе заседания были внесены изменениях в устав Владивостока. В частности, депутаты городской думы в трёх чтениях приняли проект, в рамках которого теперь закреплён День Тигра, как официальный праздник города.
«Теперь окончательно юридически закрепляется такой праздник во Владивостоке, как день Тигра, который жители и гости города в этом году отметят в воскресенье, 30 сентября. Помимо этого у Владивостока появился и официальный природный символ – цветок рододендрона. Как известно, в середине сентября мы провели публичные слушания, посвящённые этому вопросу. Жители города поддержали данное предложение. Все необходимые процедуры были соблюдены, поэтому мы приняли данный проект в трёх чтениях», - сообщила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис.