vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября 2018, 07:20

Published 17 ноября 2018, 07:20

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Во Владивостоке появились новые улицы

17 ноября 2018, 07:20
Сразу шесть новых улиц появились во Владивостоке. Наименования возникли в честь известных русских учёных, путешественников и географов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появились улицы Маака в честь русского ученого Ричарда Маака, Венюкова в честь русского путешественника и военного географа Михаила Венюкова, Надарова в честь российского военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Надарова, а также улица Тихоокеанская.

Новая улица появилась и в районе бухты Лазурная - улица Журавлиная. А улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русский теперь носит название Гродекова.

Такое решение приняли на заседании комиссии по городской топонимике, куда входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Почты России, Российского государственного архива Дальнего Востока, Приморского государственного объединенного музея им. Владимира Арсеньева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», у Владивостока появились не только новые улицы, но и природный символ и официальный праздник. В сентябре текущего года такое решение приняли депутаты на очередном заседании Думы Владивостока.

В ходе заседания были внесены изменениях в устав Владивостока. В частности, депутаты городской думы в трёх чтениях приняли проект, в рамках которого теперь закреплён День Тигра, как официальный праздник города.

«Теперь окончательно юридически закрепляется такой праздник во Владивостоке, как день Тигра, который жители и гости города в этом году отметят в воскресенье, 30 сентября. Помимо этого у Владивостока появился и официальный природный символ – цветок рододендрона. Как известно, в середине сентября мы провели публичные слушания, посвящённые этому вопросу. Жители города поддержали данное предложение. Все необходимые процедуры были соблюдены, поэтому мы приняли данный проект в трёх чтениях», - сообщила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис.

#Новости#Общество#Владивосток#Новые улицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика