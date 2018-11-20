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Posted 20 ноября 2018, 13:39

Published 20 ноября 2018, 13:39

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Ограбление по-якутски: вежливые воры обчистили больницу, извинившись в записке

20 ноября 2018, 13:39
Сюжет
Кража
Безработные жители Оленёкского района, получили тюремный срок за «ограбление по-якутски». Предприимчивые мужчины обокрали больницу, но решили слегка загладить свою вину, извинившись в записке. Однако добрых грабителей не смогли простить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первую кражу жители села Харылях совершили из местной больницы. Любители лёгкой наживы смогли вынести из медицинского учреждения не только деньги, но и тонометры, а также системный блок компьютера. Что именно побудило грабителей раскаяться, остаётся загадкой, но один из них оставил на столе листок с надписью: «Простите пожалуйста» – примечание редакции: орфография и пунктуация автора сохранены.

Однако временные душевные терзания не помешали мужчинам пойти на второе преступление. В качестве точки наживы в этот раз рецидивисты выбрали магазин. Злоумышленники похитили из павильона крупную сумму денег и продукты, а также видеорегистратор, чтобы замести следы преступления. Но уйти от правосудия вежливым ворам всё же не удалось. По сообщению пресс-службы прокуратуры республики Саха, один из подсудимых получил наказание в виде 4 лет тюрьмы. Мужчина уже ранее имел проблемы с законом и освободился из мест не столь отдалённых, условно-досрочно. Двое приятелей бывалого зека отделались условным лишением свободы. Общий ущерб, причинённый злоумышленниками, составил 310 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что на краже в стенах больницы попался житель посёлка Славянка. Раздобыв деньги, мужчина поспешил выписаться из медицинского учреждения. Накануне также вынесен приговор другому предприимчивому пациенту из Владивостока. Находясь в приёмном отделении городской больницы, бомж решил на время разбогатеть и похитил оставленную без присмотра женскую сумочку. Украв 25 тысяч рублей, мужчина обеспечил себя временным пристанищем, ближайший год и 8 месяцев он проведёт в колонии строгого режима.

#Новости#Якутия#Кража#Происшествие#Полиция#Воры
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