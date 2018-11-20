Ограбление по-якутски: вежливые воры обчистили больницу, извинившись в записке

Однако временные душевные терзания не помешали мужчинам пойти на второе преступление. В качестве точки наживы в этот раз рецидивисты выбрали магазин. Злоумышленники похитили из павильона крупную сумму денег и продукты, а также видеорегистратор, чтобы замести следы преступления. Но уйти от правосудия вежливым ворам всё же не удалось. По сообщению пресс-службы прокуратуры республики Саха, один из подсудимых получил наказание в виде 4 лет тюрьмы. Мужчина уже ранее имел проблемы с законом и освободился из мест не столь отдалённых, условно-досрочно. Двое приятелей бывалого зека отделались условным лишением свободы. Общий ущерб, причинённый злоумышленниками, составил 310 тысяч рублей.