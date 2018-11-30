Житель Якутии обстрелял полицейских из ружья, мужчине грозит пожизненное

25-летний житель Усть-Алданского района Якутия взят под стражу, в связи с покушением на жизнь полицейских. По сообщению пресс-службы СУ СК России по Республике Саха, накануне подозреваемый открыл стрельбу, находясь в одной из квартир села Борогонцы. Естественно, что шум привлёк внимание соседей, и жители дома незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел попытались успокоить дебошира, общаясь с парнем через закрытую входную дверь. Однако человеку навеселе не понравились замечания и он, как в голливудских фильмах, попросту обстрелял дверь. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.