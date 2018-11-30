Житель Якутии обстрелял полицейских из ружья, мужчине грозит пожизненное

Posted 30 ноября 2018, 10:37
Published 30 ноября 2018, 10:37
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
25-летний житель Усть-Алданского района Якутия взят под стражу, в связи с покушением на жизнь полицейских. По сообщению пресс-службы СУ СК России по Республике Саха, накануне подозреваемый открыл стрельбу, находясь в одной из квартир села Борогонцы. Естественно, что шум привлёк внимание соседей, и жители дома незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел попытались успокоить дебошира, общаясь с парнем через закрытую входную дверь. Однако человеку навеселе не понравились замечания и он, как в голливудских фильмах, попросту обстрелял дверь. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.
После долгих переговоров парень всё же сдался. Стражи правопорядка доставили стрелка в следственный комитет, где он признался в содеянном. На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку по факту происшествия, нарушитель находится под стражей. Согласно законам Российской федерации, за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов нападавшему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что житель Приморья, не желая подчиняться требованиям полиции, напал на сотрудника и пробил ему голову. Но действия нарушителя суд расценил, как применение насилия в отношении представителя власти, поэтому мужчина отделался условным сроком.