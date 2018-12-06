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Posted 5 декабря 2018, 22:15

Published 5 декабря 2018, 22:15

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Владивосток готовится к открытию ёлочных базаров – адреса

5 декабря 2018, 22:15
Сюжет
Новый год
Администрация Владивостока опубликовала список адресов, по которым горожане смогут приобрести живую ёлку. Продажа главного символа Нового года в краевой столице стартует 12 декабря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На сегодняшний день власти города определили 31 точку, где возможна торговля ёлками. По информации пресс-службы мэрии города, автолавки разместятся на улицах Луговая, 58, Аллилуева, 6, Океанский проспект, 41, Пшеницына, 22, Руднева 1б и 13в, Анны Щетининой, 19, Жигура, 48, Кирова, 32, Лермонтова, 75, Маковского, 210, Новоивановская, 10а, Постышева, 47, Фадеева, 12б, Сабанеева, 16.

Итоги закрытого аукциона в администрации Владивостока подведут 17 декабря. В перечень входят 15 адресов: Верхнепортовая, 68, Воронежская, 1, Всеволода Сибирцева, 67, Карьерная, 22, Кипарисовая, 22, проспект Красного Знамени, 73, 90, 114; Нахимова, 1, Русская, 52, Светланская, 177, Уральская, 6, Шилкинская, 21.

Помимо прочего, праздничное дерево горожане смогут купить на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки», который начнётся на центральной площади Владивостока 22 декабря.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ежегодно во Владивостоке уточняют список адресов, где официально разрешена торговля живыми елями. Все остальные точки принято считать незаконными. Поэтому в этот период во Владивостоке также проходят рейды по пресечению нелегальной торговли.

#Новости#Общество#Новый год
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