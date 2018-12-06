Владивосток готовится к открытию ёлочных базаров – адреса

Posted 5 декабря 2018, 22:15
Published 5 декабря 2018, 22:15
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
На сегодняшний день власти города определили 31 точку, где возможна торговля ёлками. По информации пресс-службы мэрии города, автолавки разместятся на улицах Луговая, 58, Аллилуева, 6, Океанский проспект, 41, Пшеницына, 22, Руднева 1б и 13в, Анны Щетининой, 19, Жигура, 48, Кирова, 32, Лермонтова, 75, Маковского, 210, Новоивановская, 10а, Постышева, 47, Фадеева, 12б, Сабанеева, 16.
Итоги закрытого аукциона в администрации Владивостока подведут 17 декабря. В перечень входят 15 адресов: Верхнепортовая, 68, Воронежская, 1, Всеволода Сибирцева, 67, Карьерная, 22, Кипарисовая, 22, проспект Красного Знамени, 73, 90, 114; Нахимова, 1, Русская, 52, Светланская, 177, Уральская, 6, Шилкинская, 21.
Помимо прочего, праздничное дерево горожане смогут купить на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки», который начнётся на центральной площади Владивостока 22 декабря.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ежегодно во Владивостоке уточняют список адресов, где официально разрешена торговля живыми елями. Все остальные точки принято считать незаконными. Поэтому в этот период во Владивостоке также проходят рейды по пресечению нелегальной торговли.