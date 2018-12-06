Владивосток готовится к открытию ёлочных базаров – адреса

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ежегодно во Владивостоке уточняют список адресов, где официально разрешена торговля живыми елями. Все остальные точки принято считать незаконными. Поэтому в этот период во Владивостоке также проходят рейды по пресечению нелегальной торговли.