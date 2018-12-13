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Posted 13 декабря 2018, 09:31

Published 13 декабря 2018, 09:31

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

В Корсакове водитель напал на полицейского, составлявшего протокол

13 декабря 2018, 09:31
Сюжет
Полиция
Сахалинский водитель напал на полицейского во время составления протокола. Мужчина весьма красноречиво выразил недовольство, действиями полицейского, ударив его в грудь с ноги. Теперь вспыльчивому гражданину грозит не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уголовное дело по факту причинения насилия в отношении представителя власти возбуждено против 41-летнего жителя Корсакова. По сообщению пресс- службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, изначально обвиняемый нарушил правила дорожного движения. Водитель был доставлен в городской отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Во время составления протокола мужчина решил выразить своё недовольство действиями одного из сотрудников полиции. Вспыльчивый горожанин ударил полицейского ногой в область груди. На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Следователи устанавливают все причины произошедшего и собирают доказательства вины мужчины.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что две жительницы Камчатки напали на полицейских, во время рейда в одной из торговых точек. Работницы магазина «Орион» пытались скрыть факт продажи алкогольной продукции без лицензии.

#Новости#Сахалинская область#Полицейские#Полиция#Нападение
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