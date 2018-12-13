В Корсакове водитель напал на полицейского, составлявшего протокол

Уголовное дело по факту причинения насилия в отношении представителя власти возбуждено против 41-летнего жителя Корсакова. По сообщению пресс- службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, изначально обвиняемый нарушил правила дорожного движения. Водитель был доставлен в городской отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Во время составления протокола мужчина решил выразить своё недовольство действиями одного из сотрудников полиции. Вспыльчивый горожанин ударил полицейского ногой в область груди. На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Следователи устанавливают все причины произошедшего и собирают доказательства вины мужчины.