В Корсакове водитель напал на полицейского, составлявшего протокол

Posted 13 декабря 2018, 09:31
Published 13 декабря 2018, 09:31
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Уголовное дело по факту причинения насилия в отношении представителя власти возбуждено против 41-летнего жителя Корсакова. По сообщению пресс- службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, изначально обвиняемый нарушил правила дорожного движения. Водитель был доставлен в городской отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Во время составления протокола мужчина решил выразить своё недовольство действиями одного из сотрудников полиции. Вспыльчивый горожанин ударил полицейского ногой в область груди. На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Следователи устанавливают все причины произошедшего и собирают доказательства вины мужчины.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что две жительницы Камчатки напали на полицейских, во время рейда в одной из торговых точек. Работницы магазина «Орион» пытались скрыть факт продажи алкогольной продукции без лицензии.