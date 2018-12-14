Владивостокцев предупредили об опасности в день выборов губернатора

Posted 14 декабря 2018, 05:28
Published 14 декабря 2018, 05:28
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Мэрия призывает владивостокцев обращать особое внимание на, по их мнению, подозрительные предметы. Не стоит оставлять без внимания и сомнительных граждан в общественных местах.
В случае, если кто-то или что-то вызывает подозрение, нужно немедленно сообщить об этом сотрудникам полиции. Это позволит обеспечить безопасность множества людей.
При этом антитеррористическая комиссия города не перестаёт повторять, что ложная информация о вероятных бомбах, взрывах и прочих опасных для людей вещах – уголовно наказуемое деяние. Речь идёт о 207 статье Уголовного кодекса России. Причём, не всегда лжепреступники отделываются штрафами. За ложную информацию о взрывах моно получить реальный срок от пяти до десяти лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно писало о том, что в воскресенье, 16 декабря, в Приморском крае пройдут выборы губернатора региона. На пост претендуют Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко, Роза Чемерис и Алексей Тимченко. Ещё один человек – Игорь Степаненко – в начале текущей недели внезапно отозвал свою кандидатуру.