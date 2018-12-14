Владивостокцев предупредили об опасности в день выборов губернатора

При этом антитеррористическая комиссия города не перестаёт повторять, что ложная информация о вероятных бомбах, взрывах и прочих опасных для людей вещах – уголовно наказуемое деяние. Речь идёт о 207 статье Уголовного кодекса России. Причём, не всегда лжепреступники отделываются штрафами. За ложную информацию о взрывах моно получить реальный срок от пяти до десяти лет.