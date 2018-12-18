Картина дня в Приморье: избранный губернатор, продажа «Хаяттов» и «плавающий» джип

По её словам, из 1,4 миллионов приморцев участие в выборах главы региона приняли около 650-ти тысяч человек. Большинство граждан поддержало кандидатуру врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который участвовал в выборах, как самовыдвиженец.