Картина дня в Приморье: избранный губернатор, продажа «Хаяттов» и «плавающий» джип

Posted 18 декабря 2018, 09:04
Published 18 декабря 2018, 09:04
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Олег Кожемяко признан избранным губернатором Приморья
В Избирательной комиссии Приморского края официально признали состоявшимися выборы губернатора региона, которые прошли в воскресенье, 16 декабря. Об этом рассказала председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких.
По её словам, из 1,4 миллионов приморцев участие в выборах главы региона приняли около 650-ти тысяч человек. Большинство граждан поддержало кандидатуру врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который участвовал в выборах, как самовыдвиженец.
В пресс-службе администрации региона также пояснили, что инаугурация Олега Кожемяко состоится в четверг, 20 декабря.
Приморье и Сахалин предложено объединить
Кстати, избранный губернатор заговорил об объединении Сахалинской области и Приморского края. Глава края считает, что объединение Приморья и Сахалина возможно только в случае согласия населения. Кроме того, добавил Олег Николаевич, немаловажно учитывать транспортную доступность, территориальное расположением и так далее.
Названа дата проведения торгов по многострадальным «Хаяттам»
В конце января следующего года состоится аукцион, на который выставят гостиничные комплексы «Хаятт» на мысе Бурный и на Корабельной набережной Владивостока. Желающие стать обладателями 5-звёздочных гостиниц могут подать заявку на участие до 21 января 2019 года.
Минимальная стоимость «Хаятт» на мысе Бурный – 4 914 025 995 рублей. На Корабельной набережной Владивостока гостиничный комплекс выставят на аукцион по стоимости 5 532 039 721 рублей. К слову, торги пройдут по принципу открытого голландского аукциона. Шаг на повышение стоимости составляет 5 миллионов рублей.
Крупный банк Дальнего Востока собираются продать
Совет директоров Банка России принял решение о продаже принадлежащих Банку России акций ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Торги состоятся в середине марта 2019 года. Стартовая цена – 9,8 миллиарда рублей с постепенным снижением цены до шести миллиардов рублей.
Для участия в аукционе желающим необходимо не только подать заявку, но и внести задаток в размере 10 % от начальной стоимости.
Сам банк в народе имеет весьма дурную славу. Возле офисов АТБ неоднократно собирались обманутые вкладчики, о чём РИА «Восток-Медиа» писало неоднократно.
Очередной автомобиль чуть не «ушёл» под лёд в Приморье
На острове Русский под лёд частично провалился автомобиль Toyota Rush. Водитель своими собственными силами «вытащить» транспортное средство не смог. Ему потребовалась помощь.
Видеоматериал уже разместили очевидцы в социальных сетях. По их словам, водителя транспортного средства зачем-то «понесло» на лёд, в результате чего и произошло «погружение».