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Posted 21 декабря 2018, 23:01

Published 21 декабря 2018, 23:01

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Приморцев хотели накормить творогом с плесенью

21 декабря 2018, 23:01
В одном из продовольственных магазинов в приморском городе Находка обнаружили творог с дрожжами и плесенью. Производителя продукции уже предупредили о некачественном товаре. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю взяли пробы от партии творога в одном из магазинов Находки. После проверки в твороге нашли дрожжи и плесень, что свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

Такую продукцию не рекомендуют продавать жителям региона. Её употребление может вызвать пищевые отравления.

Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили фальсифицированную сметану.

Пробу специалисты отобрали от партии сметаны жирностью 30 %. Общий вес партии – 80 килограммов. Результаты лабораторных исследований показали, что в сметане присутствует сухое молоко. Производитель об этом в составе не указал. По данным пресс-службы Россельхознадзора, это нарушение технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

#Новости#Общество#Находка#Владивосток
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