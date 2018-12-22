Приморцев хотели накормить творогом с плесенью

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю взяли пробы от партии творога в одном из магазинов Находки. После проверки в твороге нашли дрожжи и плесень, что свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.