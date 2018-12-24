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Posted 24 декабря 2018, 08:31

Published 24 декабря 2018, 08:31

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Приморские полицейские изъяли 515 литров алкоголя

24 декабря 2018, 08:31
Участковые уполномоченные одного из отделов полиции по городу Владивостоку выявили факт нелегальной реализации алкоголя в одном из магазинов на улице Тимирязева. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В отношении 40-летней жительницы Владивостока составлен административный протокол по части 1 статьи 14.17.1. КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Материалы об административном правонарушении переданы в мировой суд для принятия решения.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в столице Дальнего Востока перед новогодними праздниками обнаружили и изъяли 18 тысяч литров контрафактного алкоголя. Двое приморцев торговали им через интернет. По данным главного управления МВД России по Приморскому краю, предприимчивые граждане хранили товар в контейнере на территории продуктовой базы. Однако сотрудники полиции прикрыли их «лавочку». В ходе осмотра так называемого склада, сотрудники ведомства конфисковали 18 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Всё изъятое предстоит оценить сотрудникам экспертно-криминалистического центра.

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